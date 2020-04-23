



قال لي بثورة حلقومية متشنجة: (الجوع ولا الكيزان)!

قلت: طيب، ألا يوجد طريق ثالث بين (الأمرين) اللذين يرسمهما هتافك: قحت (الجوع / الحاضر)، والكيزان (الفشل / الماضي)؟!

“يهرب البعض عادة، يقول عزت بيغوفتش، من الحاضر التعس في اتجاهين: إلى الماضي أو المستقبل”.

فإذا ما اختارت قحت الهروب للماضي شماعة تعلق عليه خيبتها وعجزها، فعلى كل عاقل أن يختار المستقبل. والمستقبل هو بالضرورة خارج (الكيزان / الماضي) و(قحت / الحاضر).

المستقبل: حكومة كفاءات حقيقية بوثيقة وطنية جامعة تقوم على ثنائية العدالة والمصالحة.

• الطاهر حسن التوم

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