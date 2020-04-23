قال لي بثورة حلقومية متشنجة: (الجوع ولا الكيزان)!
قلت: طيب، ألا يوجد طريق ثالث بين (الأمرين) اللذين يرسمهما هتافك: قحت (الجوع / الحاضر)، والكيزان (الفشل / الماضي)؟!
“يهرب البعض عادة، يقول عزت بيغوفتش، من الحاضر التعس في اتجاهين: إلى الماضي أو المستقبل”.
فإذا ما اختارت قحت الهروب للماضي شماعة تعلق عليه خيبتها وعجزها، فعلى كل عاقل أن يختار المستقبل. والمستقبل هو بالضرورة خارج (الكيزان / الماضي) و(قحت / الحاضر).
المستقبل: حكومة كفاءات حقيقية بوثيقة وطنية جامعة تقوم على ثنائية العدالة والمصالحة.
• الطاهر حسن التوم
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1 تعليق
انت جهلول الشعب مع الحكومة رغم الضيق وننتظر الفرج الشعب لا يحاسب حكومة وجدت خزينة فارغة وحصار اقتصادى وتردى فى كل مناحى الحياة
الشعب يعلم ان الحكومة تعمل بكل جد للخروج بالبلاد والعباد من النفق المظلم الذي تركنا فيه بنى كوز تجار الدين بعد ان دمروا كل البلاد فى كل المناحى