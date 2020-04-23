اقاربه تولوا غسله .. ثلاث قرى بـ(القضارف) تشارك في تشييع ودفن متوفي بـ(كورونا)





كشفت مصادر طبية بمستشفى مدني عن معلومات وصفتها بالخطيرة تتعلق بملابسات دفن الحالة المتوفية بـ (كورونا) بمستشفى مدني. وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية: إن ذوي المتوفي تسلموا جثمانه من مستشفى مدني لعدم وجود كادر أمني يصدهم عن ذلك. واوضحت المصادر أن جثامين المتوفين بوباء كورونا يتولى أمرها الطب العدلي وأن ذلك لم يحدث تجاه الحالة المعنية.

وأبانت المصادر إن ذوي المتوفي قاموا بغسله في إحدى القرى وقاموا بترحيله لمواراة جثمانه الثرى في قرية أخرى وان مواطنون من ثلاث قرى من قرى ولاية القضارف (القرية التي توفي فيها وقرية مجاورة والقرية التي دفن بها) شاركوا في تشييعه ودفنه واعتبرت المصادر كل أولئك مخالطين وطالبت بإدخالهم الحجر الصحي حتى لا ينشروا الوباء. وقالت المصادر إن المتوفي تم تحويله من مستشفى الفاو يوم الجمعه المنصرم إلى مستشفى القضارف بتقرير طبي اشير فيه إلى انه مصاب ب(الكوفيد19) وانه يجب عزله لكن أقاربه توجهوا به إلى مستشفى مدني و ان الكوادر الطبية في مستشفى مدني حاولت انعاشه لكنه كان يعاني من ضعف في الضغط وانخفاض في ضربات القلب فادخل على الفور غرفة الحاﻻت الحرجة لإسعافه وبعد مراجعة اﻻختصاصي لتقريره و فحوصاته (اشعة مقطعية الصدر واشعة عادية) وقراءة ومراجعة التاريخ المرضي تبين انه مصاب بفيروس كورونا بنسبة اكثر من90بالمئة بجانب ارتفاع درجة حرارته واردفت المصادر أنه تم اﻻتصال بإدارة الوبائيات بوزارة الصحة ولاية الجزيرة ﻻخذ العينه المخاطية واوضحت المصادر أن ممثلي إدارة الوبائيات وصلوا بعد مفارقة المريض للحياة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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