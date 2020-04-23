العاملون يتخوفون من انتقال العدوى… إصابات بـ(كورونا) وسط كوادر مركز عزل جبرة





كشف أحد الكوادر الطبية بمركز طوارئ جبرة لعلاج جائحة كورونا، عن إصابة ثلاثة كوادر، ونقل تخوف الكوادر بالمركز من احتمال انتقال المرض إليهم، مشيرا إلى أنهم يعتبرون حاليا ضمن حاﻻت الاشتباه.

ونقل الكادر، مطالبة الكوادر الطبية لوزارة الصحة لتنفذ ما وعدت به من توفير شقة سكنية منفصلة لكل كادر مع الترحيل حفاظاً علي سلامتهم. مبينا بحسب صحيفة السوداني الدولية، أنهم يشتكون من عدم توفر السكن وأنهم كانوا يستغلون المكاتب كمساكن ويتشاركون الخدمات المتاحة والآن يتشاركون الشقق لاكثر من ثلاثة كوادر، واضاف يجب عدم دمح الكوادر بالمراكز المختلفة في شقة واحدة، وأوضح أنه رغم اهتمامهم بالتعقيم، إلا أنهم قد يصابون بالعدوى.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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