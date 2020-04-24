معمر موسى محمد يشرح لماذا سيصوم يوم الجمعة؟





ليه حاصوم يوم الجمعة؟

*-بحسب بيان الجمعية السودانية لعلوم الفلك فأن يوم الخميس هو الثلاثين من شهر شعبان

ومن المعلوم بالضرورة في الشهور الهجرية مافي واحد وتلاتين يوم ، عليه يوم غداً الجمعة هو اول ايام رمضان.

*- بحسب بيانات كل الدول القاعدين معاها في نفس خط التوقيت(باليوم) يوم غداً الجمعة اول ايام رمضان ، دولة جنوب السودان مثلاً (عشان ماتقولو اسلاموعروبيين).

*- هناك سبب آخر متعلق بارتباط مواقيت الصيام بمواقيت الحج وهنا مفروض نصوم مع السعودية.

*- إضافة لأسباب أخرى أخلاقية ومهنية متعلقة بالحكومة الحالية فهؤلاء القحاتة ضعيفين من حيث الأخلاق والتأهيل العلمي الكافي ، فوزير الشؤون الدينية جاهل بأبسط شؤون الدين وأغلب اعضاء مجمع الفقه الإسلامي غير معروفين وليس لهم سابق تجربة مع مسألة تحديد ميقات الصيام والإفتاء وقولهم هنا يتعارض من الرأي العلمي لجمعية علوم الفلك.

*- من حيث الأخلاق رأي القحاتة لايؤخذ به فهم يتلاعبون في المسائل الصحية لتحقيق أغراض سياسية ، ويتلاعبون في الأمور الدينية أيضاً وهنا اتذكر بيان تجمع المهنيين العام الفائت الذي دعا فيه الناس للإفطار في يوم صيام (عشان يعارض رأي مجمع الفقه) مع انو كان صحيح.

عليه سيكون يوم الجمعة هو اول ايام شهر رمضان المبارك (بالنسبة لي) تقبل الله طاعتكم.

معمر موسى محمد

مرفقات:

صورة وزير الشؤون الدينية يتحرى الشهر نص النهار.



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