دخول (٢) حالة اشتباة لمركز العزل ببورتسودان





كشفت التقارير الوبائية لوزارة الصحة بولاية البحر الاحمر خلو الولاية من اي حالة مؤكدة عدا دخول حالتين اشتباة لمركز العزل A بالولاية وتم أخذ العينات للفخص المعملي لمعمل بورتسودان والاخري للمعمل القومي أستاك للمطابقة٠

وقدمت مدير عام الصحة د٠ زعفران الزاكي تنوير حول مأتم في لقاء مع الوالي بحضور لجنة امن الولاية والمدراء التنفيذين بالمحليات ومدير محجر البحر الاحمر الصحي حيث تم استعراض الموقف الصحي والإجراءات الاحترازية الجارية بالمحليات والمعابر الحدودية ومتابعة تنفيذ الورش التدريبية للكوادر الطبية والمساعدة بالموسسات الصحية والاستمرار في إعداد وتجهيز تكملة النواقص بكل مراكز العزل والحجر الصحي بالولاية

وامنت اللجنة علي تشديد الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة معابر ومداخل

سونا

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