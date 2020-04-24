بدء الترتيبات والتجهيزات لعنبر العزل الصحي بالدمازين





كشفت د. شيراز أحمد عضو ممثل لجنة معالجة الحالات بغرفة الطواري الصحية بولاية النيل الازرق عن بدء الترتيبات والتجهيزات لعنبر العزل الصحي ، حيث تم اختيار الجناح الخاص بمستشفى الدمازين التعليمي ليكون ( المركز العلاجي) لكورونا في اطار الاستعدادات لمجابهة مرض كورونا ، مؤكدة أنه تم تفعيل نظام الفرز البصري بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية باﻹضافة ﻹستمرارية التدريب للكوادر العاملة بعنبر العزل وأشارت دكتور شيراز خلال الاجتماع الموسع لغرفة الطواري الصحية بمدينة الدمازين اليوم ،الى التنسيق الجيد مع مستشفى السلاح الطبي لتوفير وتجهيز عربة إسعاف مجهزة للطواريء الصحية وفي ذات السياق أكد د. محمد عوض مدير إدارة المعامل أنه يتم توفير صناديق إرسال عينات حالات اﻹشتباه إن وجدت إلى معمل إستاك بالخرطوم باﻹضافة لتدريب عدد من إختصاصي المختبرات الطبية على كيفية أخذ العينة.

فيما إستعرضت اللجان المتخصصة الأنشطة المنفذة لمجابهة كورونا بالتركيز على برامج التوعية والتثقيف الصحي بالتنسيق مع عدد من الجهات والمنظمات فضلا عن التوعية عبر الوسائل اﻹعلامية المختلفة واﻹعلام الجوال باﻹضافة لأنشطة اﻹصحاح البيئي وعمليات التطهير بالمستشفيات واﻷسواق وتفعيل التقصي والترصد المرضي.

سونا

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