بابكر سلك يكتب: يا حليل رمضان

> شهر كريم يطل علينا في ظرف لئيم
> ولكن حلم الشهر بالتأكيد سيقضي علي لؤم الظرف اللعين
> كورونا وفي الغاز وقفونا وفي الطلمبات مع الدكاترة والنظاميين ما سجلونا
> ولكن الشهر الجميل سينسينا معاناتنا لنتنسم عبير الروحانيات
> يخلق من زولنا الجشع إنساناً يشعر بالآخر
> يملأ العين الفاضية
> ويركك العين الطايرة
> رمضان يا حليلا السعن مليان بليلة
> هكذا يستقبل أهلنا في دارفور شهر رمضان
> طالما البليلة في مشكلة صيام مافي
> فالصيام ليس اعداد فراخ تكدسا بديب فريزر
> وللتنويع عصائر وتجميد فواكه
> ولا كنز للسكر ولا صيانة مكيف
> رمضان قناعة وروح طيبة وإيمان عميق
> رمضان هذا الشهر غير
> قد توحش الناس اللمات
> وموائد الإنسان المنتشرة على الطرقات
> بالذات ناس الطرق السفرية
> كورونا ستحرمنا فقط من ممارسة الإنسانية نوعا ما
> ولكنا سنمارسها مع عابر السبيل
> ومع القليل من رواد الطرق
> ومع المحتاجين من المقربين
> ومع أبطال الشوارع الذين حرمتهم كورونا من كرتات المطاعم وبقايا أسرار المدينة
> رمضان يا حليلو
> ما فضل فيهو شئ
> الجمعة الجاية دي خليها
> الجمعة البعدها ما تعدها
> الجمعة ديييك ليهو اتنين وعشرين يوم
> فضل فيهو شنو غير ننشد
> شهر الصيام أوحشتنا
> المهم
> سمعنا بعقوبات طالت أبو الهل قريب ميتين ألف دولار
> كردنة ماتستعجل تدفع
> الدولار ماشي ناااااازل
> الصبر طيب
> كان صبرت احتمال خمسين ألف سوداني تجيب ليك الميتين ألف دولار
> وطبعاً عقوبات الهلال لن تنسينا عقوبة كوكو
> موضوع كوكو ده داير بحث عمييق عن أسباب عميقة جايطة أمرنا شديد
> الغريبة كوفي كوكو كواسي كاسروكا وكليتشي
> كلهن بالكاف
> يعني تاني المحترف نسألو أول
> إسمك منو؟
> لو قال بالكاف ما بلزمنا ولو يبقى كمال عبدالوهاب
> اللهم ببركات هذا الشهر الكريم ترحم كمال وتجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن تجعل الجنة مثواه يا رحيم
> المهم لاعب ببدأ بالكاف ولا لعب ساي في الكاف تاني مابلزمنا نهائي
> كورونا زاتها بتبدأ بالكاف
> مابتلزمنا
> أيها الناس:
> إن تنصروا الله ينصركم
> أها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> والينا
> أيه دخل البنزين في كورونا ورينا؟
> وليه الطلمبات تدي فئات محددة ونحنا ماتدينا؟
> قول قبلنا استثناء الأطباء وما دايرنك تستثنينا
> باقي المستثنيين فوق شنو الاستثناء يا والينا؟
> موش عندهم تراحيل ياوالينا؟
> يوقفوا عرباتهم ويركبوا ترحيلاتهم يا أخينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال مشينا الطلمبة ونبحنا.. مدنياااو
وإلى لقاء
سلك
الانتباهة