بابكر سلك يكتب: يا حليل رمضان





> شهر كريم يطل علينا في ظرف لئيم

> ولكن حلم الشهر بالتأكيد سيقضي علي لؤم الظرف اللعين

> كورونا وفي الغاز وقفونا وفي الطلمبات مع الدكاترة والنظاميين ما سجلونا

> ولكن الشهر الجميل سينسينا معاناتنا لنتنسم عبير الروحانيات

> يخلق من زولنا الجشع إنساناً يشعر بالآخر

> يملأ العين الفاضية

> ويركك العين الطايرة

> رمضان يا حليلا السعن مليان بليلة

> هكذا يستقبل أهلنا في دارفور شهر رمضان

> طالما البليلة في مشكلة صيام مافي

> فالصيام ليس اعداد فراخ تكدسا بديب فريزر

> وللتنويع عصائر وتجميد فواكه

> ولا كنز للسكر ولا صيانة مكيف

> رمضان قناعة وروح طيبة وإيمان عميق

> رمضان هذا الشهر غير

> قد توحش الناس اللمات

> وموائد الإنسان المنتشرة على الطرقات

> بالذات ناس الطرق السفرية

> كورونا ستحرمنا فقط من ممارسة الإنسانية نوعا ما

> ولكنا سنمارسها مع عابر السبيل

> ومع القليل من رواد الطرق

> ومع المحتاجين من المقربين

> ومع أبطال الشوارع الذين حرمتهم كورونا من كرتات المطاعم وبقايا أسرار المدينة

> رمضان يا حليلو

> ما فضل فيهو شئ

> الجمعة الجاية دي خليها

> الجمعة البعدها ما تعدها

> الجمعة ديييك ليهو اتنين وعشرين يوم

> فضل فيهو شنو غير ننشد

> شهر الصيام أوحشتنا

> المهم

> سمعنا بعقوبات طالت أبو الهل قريب ميتين ألف دولار

> كردنة ماتستعجل تدفع

> الدولار ماشي ناااااازل

> الصبر طيب

> كان صبرت احتمال خمسين ألف سوداني تجيب ليك الميتين ألف دولار

> وطبعاً عقوبات الهلال لن تنسينا عقوبة كوكو

> موضوع كوكو ده داير بحث عمييق عن أسباب عميقة جايطة أمرنا شديد

> الغريبة كوفي كوكو كواسي كاسروكا وكليتشي

> كلهن بالكاف

> يعني تاني المحترف نسألو أول

> إسمك منو؟

> لو قال بالكاف ما بلزمنا ولو يبقى كمال عبدالوهاب

> اللهم ببركات هذا الشهر الكريم ترحم كمال وتجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن تجعل الجنة مثواه يا رحيم

> المهم لاعب ببدأ بالكاف ولا لعب ساي في الكاف تاني مابلزمنا نهائي

> كورونا زاتها بتبدأ بالكاف

> مابتلزمنا

> أيها الناس:

> إن تنصروا الله ينصركم

> أها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> والينا

> أيه دخل البنزين في كورونا ورينا؟

> وليه الطلمبات تدي فئات محددة ونحنا ماتدينا؟

> قول قبلنا استثناء الأطباء وما دايرنك تستثنينا

> باقي المستثنيين فوق شنو الاستثناء يا والينا؟

> موش عندهم تراحيل ياوالينا؟

> يوقفوا عرباتهم ويركبوا ترحيلاتهم يا أخينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال مشينا الطلمبة ونبحنا.. مدنياااو

وإلى لقاء

سلك

الانتباهة

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