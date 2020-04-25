تسجيل إصابات جديدة و حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا





اعلنت وزارة الصحة الإتحادية تسجيل (٣٩) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك حالة وفاة جديدة

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ووفقا للتقارير الوبائية ليوم الجمعة الموافق ٢٤/ أبريل/٢٠٢٠ فان الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم (٣٦) حالة ،الجزيرة (حالة واحدة)، البحر الأحمر (حالة واحدة) ، وسط دارفور (حالة واحدة).

ونوه التقرير بأن ولاية القضارف سجلت (حالتين) ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقآ.

واشارت الوزارة انه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة الى (٢١٣) حالة، تشمل (١٧) وفاة. و اكد التقرير ان ٥ حالات قد تماثلت للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (١٩ )

و ان بقية المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

سونا

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