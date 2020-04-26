الصحة تحدد أكثر مناطق انتشار كورونا بالخرطوم





کشف مدیر ادارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادیة بابكر المقبول، عن عزوف الکوادر الصحیة من معالجة المرضی بسبب الخوف من کورونا. وقال المقبول خلال حدیثه بحسب صحيفة السوداني الدولیة:”هناك مرضی تم ظلمهم ولم تتم معالجتهم علی الرغم من انهم غير مصابين بکورونا ولکن لخوف الاطباء من احتمال وجود الوباء لایتم استقبال اي مریض بالمستشفیات” واوضح المقبول انه سیکون هناك اجتماع الیوم السبت لمناقشة هذا الامر ونوه الی ان الطائف والمعمورة اکثر مناطق انتشار کورونا . ورجح ان یکون سبب تأخر اعلان بیان الیوم کثرة فحص العینات.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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