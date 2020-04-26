تسجيل “24” حالة اصابة جديدة و”4″ وفيات بفيروس كرونا





اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (٢٤) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الي (٤) وفيات من الحالات المعلنة سابقآ.

و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم السبت الموافق ٢٥/ أبريل/2020 ،علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم (٢٢) حالة ،ولاية سنار (حالة واحدة)، ولاية شرق دارفور (حالة واحدة)

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (٢٣٧) حالة، متضمنة (٢١) وفاة.

وحسب وزارة الصحة فإن الولايات المتأثرة حتي الآن هي: (الخرطوم، نهر النيل،النيل الأبيض،القضارف،وسط دارفور،البحر الأحمر ،الجزيرة، سنار،وشرق دارفور)

و ما تزال النسبة الأعلي للحالات في ولاية الخرطوم ،هذا و قد تماثلت حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (٢٠) ، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

و تشدد وزارة الصحة على أهمية تلقي المعلومات الموثوقة من خلال التعميم الصحفي اليومي علي موقع و صفحة الوزارة الرسمية علي فيس بوك.

سونا

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