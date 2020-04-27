تسجيل إصابات جديدة ووفيات بفيروس (كوفيد 19





سجلت ثمانية و ثلاثون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و حالة وفاة و احدة ، وفقا للتقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة الاتحادية

وقالت الوزارة (حالة الوفاة الواحدة الجديدة كانت من الحالات التي أعلنت عنها سابقا.

و اشار التقرير الى ان الحالات الجديدة كلها قد سجلت في ولاية الخرطوم ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى ( 275) حالة، تشمل (22) وفاة، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الى 21 حالة .

و اشار التقرير الى ان المرضي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، بينما يتواصل نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن حالات جديدة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية في التقرير اليومي على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

سونا

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