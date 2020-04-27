مستشفى أمبدة يعلن عن هروب مصاب بكورونا بعد تأخر وزارة الصحة من استلام المريض 120 ساعة





*مستشفى أمبدة النموذجي..

*قسم العزل الصحي الخاص بفيروس كورونا..

*بيان توضيحي مهم..

26-4-2020

بدايةً :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

جانا العيان الأول عمره سبعين سنة بيعاني من ضيق حاد في التنفس يوم الثلاثاء المغرب.. معاهو في نفس الزمن عيان تاني عمره أربعين سنة اتعمل ليهم Screening ودخلوا visual triag

الاول اسكورو كان ٦ اتوضع في أكسجين متواصل والعيان دا انتقل إلى رحمة الله بعد ٢٩ ساعه من الدخول.

الثاني اسكورو حتى قبل الكشف السريري كان ٩ حسب بروتوكول الوزاره + التيم لاحظ انو العيان دا بيعاني من mental disturbances

بناء على ذلك تم وضع العيان في العزل (الانتظار) وبلغنا الوزاره بكل م ذكر أعلاه…وايضا أمن المستشفى.. نسبة لأن العيان ليس لديه مرافق ..

الوزاره قالت إنهم م حيصلونا في الوقت الحالي لكن ح يصلو خلال ٢٤ ساعه..عشان ياخدو عينه فقط.. والعيان ح يكون قاعد معانا لحدي النتيجه تظهر… إذا كانت النتيجه ايجابيه ح يرجعو وياخدو العيانين.

وفي صبيحة يوم الأربعاء ناس الوزارة قالوا إنهم جو الصباح بدري المستشفى وأخدو عينة من العيانين وقابلو دكتور من تيم العزل والحاجة دي م حصلت أصلاً

الوزاره ما حضرت لأخذ العينه الا بعد إلحاح مننا وما خلينا زول ما اتصلنا عليهو ك أطباء وك اداره.. وفي النهايه وصلنا ل انهم لا جوا ولا اخدوا العينات…

فريق الوزاره جانا يوم الخميس الساعه ١٢ص.. واخدوا عينات من العيانين ال٢ (اصلا واحد منهم كان متوفى قبل ساعه والطب العدلي وصلوا قبل فريق العينات واصروا ياخدو الجثمان.. بعد تحنيس مننا قالوا ح ينتظروا ساعه بس اذا فريق العينات ما وصل ح ياخدوا الجثمان ويمشوا ).. وفعلا وصل الفريق واخدوا العينات..

اتصلوا بعد ٣٦ ساعه للاداره وقالوا العينات طلعت +ve…

وقالوا ح يجوا ياخدوا العيان التاني..

مع العلم انهم م بلغوا مرافقي الحالة الأولى المتوفى (ربنا يرحمه) .. عشان يتحجروا… أو على الأقل يتصلوا يبلغوهم بالنتيجة…

و بقينا مواصلين متابعتنا(Follow up) مع العيان التاني.. لحدي الوزاره تجي تستلمه…حسب توجيهاتهم…

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لحدي أمس السبت يوم ٢٥/٤/٢٠٢٠ اتصلت إدارة المستشفيات على المدير العام و أبلغوه انهم استلموا المريض مننا “و الكلام دا ما حصل” و كان المريض موجود معانا..

أمس اتعمل للعيان Follow up الصباح الساعة ٨ والساعه: ١٢ظ والساعه ٦ م والساعه ٩ م (لاعطائه وجبة العشاء) … ولما دخلنا للعيان الساعه ٢ صباحا اكتشفنا انو العيان ما موجود في غرفة العزل..

علما بانو العيان حالته مستقره حيويا…

نسبة لقصور من إدارة الأمن و السلامة في المستشفى و عدم حراستهم للمريض” في الحتة دي ح نتكلم عن انو اول يوم نحن قسمنا الليل علينا و حرسنا الباب بتاع العزل لرفض الحرس الموضوع دا لأنهم خايفين”.. اتكلمنا مع إدارة المستشفى و ألزمت الحرس بحراسة العزل و توفير كمامة N95 للفرد المناوب.. و بعد التزام الحرس لساعات فقط بالجلوس أمام العزل تم إخلاء المكان بدون إنذار ليناا و نحن ك أطباء و ممرضين آخلينا مسؤوليتنا أمام إدارة المستشفى من حراسة العيان..

نحن بنحمل إدارة الأوبئة في وزارة الصحة كامل المسؤولية عن الحاجة الحصلت للمريض و الحاجة اللي ح تحصل للمجتمع نتيجة لهروبه و ذلك للأسباب الآتية :

1- تأخر الوزارة من استلام المريض أكثر من 120 ساعة..

2- عدم مراعاة الوزارة لحالة المريض الخاصة التي قد أبلغانهم عنها و هي معاناة المريض من مرض نفسي و عدم اداركه التام بالواقع ” حسب رأي المعالج النفسي بالمستشفى”..

لكل ما ذكر أعلاه وجب علينا التوضيح لمنع أي لبس أو سؤ فهم لما حدث…

تيم الفرز والعزل الخاص بكوفيد 19 بمستشفى أمبدة النموذجي

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