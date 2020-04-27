حكومة السودان تعمل علي توفير اماكن للحجر الصحي للعالقين





إجتمعت لجنة العالقين السودانيين بمصر يوم الأحد بالسيد سفير السودان بمصر لسماع رد حكومة السودان علي المطالب التي تقدمت بها اللجنة للحكومة السودانية بشقيها السيادي ومجلس الوزراء

تلا السيد السفير ماجاء في رد الحكومة السودانية في خطاب شمل كل العالقين خصص جانب كبير منه للعالقين في مصر

جاء كالآتي

بعد اجتماع بين لجنة الطوارئ ومجلس السيادة ومجلس الوزراء تم إرسال خطاب عبر الخارجية ممثلة وكيل وزارة الخارجية عضو لجنة جائحة كرونا

وزارة الخارجية ممثلة للحكومة السودانية

تقدم تعازيها الحارة الذين فقدوا ذويهم وتتمني لهم الرحمة والمغفرة

تعمل حكومة السودان علي توفير كل اماكن الحجر الصحي للعالقين السودانين وإنها قد تسلمت مجموعة من المبادرات من مزارع وفنادق وملاعب وداخليات وجامعات ومؤسسات لإستخدامها كحجر صحي للعالقين

تؤكد حكومة السودان متابعتها لأوضاع العالقين بشكل يومي في كل انحاء العالم

طالبت وزارة الخارجية بحصر العالقين في مصر الذين لايملكون تزاكر سفر برا وجوا

طالبت حكومة السودان بحصر المرضي والنساء والأطفال

ورفع تقارير عن الحالة الصحية للمرضي الذين يفتقدون للمناعة والذين يحتاجون لرعاية طبية خاصة وحصر عددهم

وجهت سفارة السودان علي الفور طبيب السفارة بالعمل سويا مع لجنة اطباء العالقين بحضور ممثل الاطباء في الاجتماع

طالبت حكومة السودان بحصر العالقين والمرضي حتي تقف علي العدد الكلي وإحتياجاتهم في اسرع وقت ممكن

علي الفور وفي الاجتماع قامت لجنة العالقين بالآتي

تكوين غرفة مشتركة من الاطباء العالقين وطبيب السفارة السودانية علي الوقوف علي المرضي ورفع تقرير عن وضعهم الصحي

شكلت لجنة العالقين لجنة منها علي تحديد يوم غدا لتستلم من المرضي العالقين التقارير وهي عبارة عن صورة لجواز المريض واصل التقرير الطبي وصورة لجوازت المرافقين

حصر الاسر التي فقدت اهلها وتوفو في القاهرة

نرجومساعدةاللجنة للقيام بواجبها في جمع التقارير من المرضي في أماكنهم ستقوم اللجنة بحصر السكنات التي يقيمون فيها ومن ثم تصلهم اللجنة لإستلام التقارير في اماكنهم

كلفت اللجنة اعضاها بتوفير رابط لتسجيل العالقين الذين لا يملكون تزاكر ولم تسجل اسمائهم من عالقين. السباعبة بالمطار

ستقوم اللجنة بتوضيح الارقام بعض كوادرها وتوضيح الاماكن التي سيقومون بالذهاب إليها غدا لجمع المعلومات وحصر المرضي

ترسل اللجنة نداء لكل من يعمل في الحقل الطبي من العالقين بضرورة التواصل مع عضو لجنة الاطباء أو أحد أفراد اللجنة في كل المجالات الطبية

تبدأ اللجنة عملها غدا وعلي الجميع المرضي والمرافقين تجهيز التقرير الطبي الاصل وصورة من الجوازات

توزع اللجنة اعضائها علي كل اماكن المرضي وعلي كل من يعلم إبلاغ العالقين وتنويرهم بهواتف اللجنة

يبدأ الحصر غدا بالمرضي والمرافقين والذين فقدوا اهلهم

تقوم اللجنة بإرفاق رابط لتسجيل العالقين الذين لا يملكون تزاكر سفر وحصرهم

ننوه إن الذين شملهم التسجيل في السفارة من عالقين المطار او السباعبة والذين يملكون تزاكر سفر قد تم حصرهم من شركات الطيران ورفع قوائم سفرهم من كل الخطوط عبر السفارة وبإشراف السفير شخصيا

نطالب الجميع بمساعدتنا في ضرورة الحصر في اقرب مدة ممكنة حتي ترفع قوائمنا

تعمل اللجنة علي الوقوف علي الأوضاع هنا وهناك بالتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ في السودان

وجهت حكومة السودان السيد بإجراء اتصالات مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية مكتب القاهرة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعالقين قبل السفر السودان

علي الفور وجهه السفير طبيب السفارة بالعمل سويا مع لجنة اطباء العالقين بحضور ممثل الاطباء والعمل سويا لرفع التقارير الطبية والوقوف علي وضع المرضي حسب إحتياجات الحجر وتصنيف الذين يحتاجون لرعاية طبية فائقة من عناية مكثفة أو وسيطة أو الذين يحجرون في. مستشفيات تخصص لهم او فنادق تحددها لجنة الاطباء العالقين وطبيب السفارة

طالب السفير اللجنة بحصر عدد الاطباء العالقين بعد نهاية رفع تقريرهم ومباشرة عملهم وإتصالاتهم فورا مع وزراء الصحة توفير اللازم للعالقين

ننوه إن اللجنة وكسبا للوقت ستبدأ اليوم في توزيع اعضائها علي مناطق سكن العالقين علي ان نقوم لاحقا بتوفير الهواتف والاماكن التي تبدأ منها اللجان عملها في الحصر

سيتم ارفاق الرابط بعد قليل حتي يتسني لكم التسجيل وللذين لا يملكون هواتف ستقوم اللجنة بتوفير اعضاء لحصرهم ننوة ان الرابط لتسجيل الذين لا يملكون تزاكر سفر ولم يكونو مع السباعية او المطار

الرشيد علي نيابة عن لجنة العالقين

يوم الاثنين27 أبريل2020م

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