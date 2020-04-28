سهام: كل المعاناة والالم في الحلقة مالفت انتباهك بس انتبهتي للميك اب ولبسي؟





منذ بداية مسيرتي لم اعتد ان (القم حجرا لكل من يعوي )، ولكن احتراما لمن دافعوا عني وعن البرنامج في القروبات مشكورين مضطرة ان ارد ..

اولا بالنسبة للكاردينال الراجل عاوز شو وماعاوز حسنات انت ايه دخلك؟ ح تدخل معاه جنة ولا حتتحاسب معاه في النار؟

تفتكر انه ماعارف حكاية الصدقات بالخفاء ؟ وهي من ابجديات دينا الاسلامي!

كما ان اظهار الصدقات ليست بدعة ، ممكن في الخفاء وفي العلن ويستحسن انه تكون في الخفاء،، قال الله تعالي في محكم تنزيله ( إِن تُبۡدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِیَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۚ وَیُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَیِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ)

ثانيا هو ابدا ماقال ده برنامج للصدقة ، دي نوعية برامج موجودة في كبري القنوات العالمية(واحد من الناس ، صبايا الخير ، مع الود والتقدير…الخ ) يعني ماابتدعنا بدعة في الهلال؟

البرنامج بعكس حالة اجتماعية عشان اهل الخير يتكفلو بيها والناس المقتدين بيه يعملوا مثله!

وبالنسبة لقروبات الهلال الكبري ده الموسم الثالث للبرنامج ، ليه مافكرتو تنتقدوه من قبل ؟ رجاءا ابعدوني من تصفية حساباتكم الداخلية ومع كردنة !اعتقد المسج مامحتاجة شرح !

اما الناس البتقارن برنامج غيث بمسارب الروح وشغالين تقطيع فينا بستغرب فيهم لانها نفس الفكرة التي تنتقدونها (اظهار وجه المتلقي واظهار المبلغ الذي يساعد به!!) فقط الاختلاف في انه اخفي وجهه (كاستايل للبرنامج ولفت نظر) ، يعني دي كل مشكلتكم ، حاضر ممكن البس فريم كبيرة واخفي وجهي

وبالنسبة للبتنتقد مكياجي والعباءات ، بصور في مكان بالشكل ده وشريحة زي دي ح البس ايه علي الموضة سواريه ؟ ولابربتوز جينز؟انتي عارفه انه المكياج اللي ماعاجبك ده انا بعمله في العربية عشان بصحي ٧ ص او بكون مواصلة مابنام ابدا عشان مااتأخر ومافي زمن عشان نصل المكان البعيد ده؟ وانه بصور عشرة حلقات في يوم واحد بنفس الميك اب؟ (حد يعمل فيني خير ويكلم مذكرة غينيس العالمية لانه مااظن في مذيع في الكون عمل كده او سجل ١٠ حلقات في يوم) ، وعارفه انه ببدل عبايتي في ظرف مايعلم بيه الا الله ولا ممكن واحدة زيكن ترضي بيه؟ عارفة اننا بنشتغل في شمس وسخانة تذيب الحديد؟ عارفه اننا مابناكل ولا بنشرب يشهد الله حتي نرجع بيوتنا ١٠ م؟ عارفة اننا بنتوه كل مرة ذهابا وايابا لبعد ووحشة المكان ومهددين انه يخلص الوقود ونحن تايهين في الخلاء ده؟ومافي شبكة او مخلوق في الطريق؟

عارفة مقدار معانات المذيعات (اللي عاملين ليهن قروبات للردم ) عشان يلبسن ويواكبن في اطلاله شبه يوميه في الغلاء ده دون الاستعانة باستايلست او مساعدة من القنوات في توفير لبس اوميك اب او اي معين غير مرتبك؟ وانتي بتطلعي في السنة مرة وطوال السنة بتخططي وتتابعي عشان المرة الواحدة دي وتستعيني بافضل خبيرات تجميل؟ ونفسي افهم كل المعاناة والالم اللي شايفاه في الحلقه مالفت انتباهك بس انتبهتي للميك اب ولبسي؟(مع انه دليل علي انك مابتفهمي في اللبس اساسا لانها عباءات فخمة واستايل وماركة يشهد الله) ايه الجهل والسطحية اللي انتي فيها دي ياشيخة ؟ استحي بالله عليك

كردنة محتاج شو ولا انا محتاجة لكل التعب ده عشان اعمل شو؟ كفاية علي لبس وميك اب وجلسة تصوير في افخم مكان واصبح ترند كما يفعل البعض ، اسهل حاجة في العالم ده انك تعمل لنفسك شو دون ادني مجهود!!

عارفة اننا بنخاطر في عز جائحة الكورورنا وانتي معتزلة في بيتك وبنسجل واصبحنا حملة توعية للناس دي بدلا عن الحكومة!

الناس القاعدة في بيوته في التكييف وخلف الكيبورد وماعارفه اقرب جار ليها عطشان ولا جوعان وبتنتقد في خلق الله ماتقتلوا المروءة في الناس وتتحاسبوا بذنب المحتاجين ،

(لابتجدعو ولا بتجيبو حجار)؟ ايه كمية الحقد والسلبية دي؟ ليه صارت دواخلنا بشعة وبنستغل السوشيال ميديا لتقطيع بعضنا البعض فقط وننتظر اقل غلطة عشان نشبع سب ولعن ! مع انا شعب معلم ويشهد لينا العالم اجمع واقرب مثال يكفي جمالنا اللي عكسناه للعالم من خلال اجمل ثورة (ربنا يرحم الشهداء ويشفي المصابين ويرجع المفقودين بسلام) ، الفئة التي تحمل راية الشر في الشبكة العنكبوتية دي جات من وين ؟ من (اين اتي هؤلاء)

ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء

عارفين انه اهل الخير تبرعوا بحفر ٤ ابار حتي الان من كل انحاء العالم بسبب البرنامج اللي ماعاجبكم ده ، وانه في شيوخ في دول عرضت انها تبني مدرسة ومستشفي ومسجد وسوق للحي ايضا بسبب البرنامج!وعارفين انه الاسر اللي بتفتكرو اننا بشعنا بيها دي حاله تغير؟ في ناس تكفلت بالعلاج والعملية ومدارس الاولاد ومصاريفهم وبناء منازل لهم لكل حالة حتي الان! ديل اهل الخير واللي فيهم الانسانية وبعرفو الدين بحق ، ما ناس تنظير وحركات كيزانية، شعائر جعجاعة دون ادني مساهمة بل بالعكس تقريع وتجريح لمن يعمل!

عن نفسي راضية عما قدمت والحمد لله رسالتي وصلت واسمهت في تغيير حياة انسان ،

وتكفيني حسنات (جراء قذعكم وتجريحكم لي ) وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم …

# علي فكرة الهدية او المبلغ الذي يقدم بالفعل في ظرف ، ياريت الاعمي منكم يشاهد ويتحقق قبل ان يكتب ، وحقا الاعمي اعمي بصيرة لابصر !!

شكرا احبابي ، بكم ومعكم وبدعمكم تستمر المسيرة ، لاعدمتكم يارب

#برنامج مسارب الروح كل يوم الثالثة والنصف ظهرا ويعاد الثانية والتصف بعد منتصف الليل علي قناة الهلال الفضائية …

بقلم

سهام عمر

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