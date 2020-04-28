أسرة عبد الباسط حمزة تكشف معلومات عن فندق السلام روتانا





القول المبين في الرد علي ادعاءات لجنة التمكين

بيان رقم(٤) من أسرة المهندس عبد الباسط حمزة المحبوس في السجون دون محاكمات

(خاص بفندق السلام روتانا)

وكما وعدنا في بياناتنا السابقة ان نقوم بتفنيد ادعاءات لجنة التمكين و التي قامت بنشر معلومات كثيرة فيها تضليل و تشويه و ربما تهويل للمتلقي العادي عن “فندق السلام روتانا”.

اعلنت لجنة ازالة التمكين في مؤتمرها الصحفي في يوم الخميس ٢٣ ابريل ٢٠٢٠ انها استردت فندق السلام روتانا واكتفت بالاعلان عن استرداد الفندق ولم تملك المواطنين المعلومات الحقيقية عن هذا الاستيلاء وليس الاسترداد ، والذي تم بطريقة لاتمت للقانون بأي صفة.

معلومات عن الفندق:-

بعد اتفاقية السلام و ما كان متوقعا من انفتاح و دخول اجانب و مستثمرين و عدم وجود بنية تحتية كافية من الفنادق سوي فندقين ، جاء التفكير فى تشييد فندق يكون قريبا للمطار و بمواصفات عالمية بخدمات ممتازة و راقية و شركات تشغيل مشهورة و عالمية “روتانا” ، تم الاتصال بأصدقاء و شركات اماراتية للشراكة و التمويل و كانت اتفاقية الشراكة للشركات الإماراتية ٦٥% و المهندس عبد الباسط “شركة زوايا” ٣٥% . تم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاستثمار في ذلك الوقت السيد مالك عقار و كان وزير السياحة و الحياة البرية السيد جوزيف مازال دينق.

تم استقدام شركة اجنبية متخصصة في تشطيب الفنادق و هي من كبريات الشركات في المجال ، حيث أكملت العمل في زمن قياسي .

لا يخفي علي القارئ الكريم الفوائد التي قدمها فندق السلام روتانا لضيوف البلاد في الفترة ما بعد السلام و كذلك تقديم الخدمات المختلفة من أنشطة حكومية .

تفنيد ادعاءات اللجنة :-

ذكرت اللجنة ان المهندس عبد الباسط قام بالاستيلاء علي ارض حكومية و هي مساحة الفندق و التي حددها ب ٤٥ الف متر مربع ، و هذا كذب و افتراء و كلام عار تماما من الصحة حيث اننا نمتلك المستندات والاوراق الرسمية والعقودات التي تثبت ان الارض تم شراؤها من اللجنة الاستثمارية نقدا و قد تم دفعها بالكامل من قبل الشركاء ، و ان مساحة الارض و حسب شهادة البحث هي ٣٠ الف متر مربع و ليست ٤٥ الف كما جاء في المؤتمر. و هذا يدحض تماما ما جاء بالمؤتمر التشهيري من ان المهندس عبد الباسط قام بالاستيلاء علي أراضي حكومية .

أسرة المهندس عبد الباسط حمزة

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