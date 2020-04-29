“دفعة واحدة”.. اعتماد 6 أعراض جديدة لكورونا





أضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى إرشادتها المتعلقة بمرض “كوفيد–19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، 6 أعراض جديدة.

وكانت تقارير إعلامية وصحية عديدة تحدثت عن ظهور مثل هذه الأعراض في وقت سابق على بعض المرضى، لكن لم تكن معتمدة رسميا باعتبارها أعراضا للفيروس المميت.

والأعراض الأساسية المعتمدة لدى الهيئة الأميركية بشان الإصابة بفيروس كوورنا هي: الحمى، والسعال، والضيق في التنفس.

أمام الأعراض الستة الجديدة التي أضافتها السلطات الطبية الأميركية فهي على النحو التالي:

1. القشعريرة.

2. ألم في العضلات.

3. اهتزاز متكرر للجسد مع قشعريرة.

4.الصداع.

5. التهاب الحلق

6. فقدان حاستي الشم والتذوق.

ومع ذلك، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منه إن هذه القائمة ليست شاملة، مشيرة إلى أنه يجب على الفرد طلب الرعاية الصحية في حال ظهرت أعراض حادة للفيروس مثل الصعوبة في التنفس.

وقالت إن هذه الأعراض يمكن أن تظهر بين 2-14 يوما بعد التعرض لفيروس كورونا.

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ومثلت إضافة عارض فقدان حاستي الشم والتذوق إلى قائمة أعراض الفيروس المميت خطوة مهمة، إذ كان خبراء الصحة يشتبهون في أنه من الأعراض المبكرة.

لكن المشكلة في فيروس كورونا أنه يمكن أن ينتشر بين البشر حتى دون أن تظهر عليهم أعراض المرض، ودون أن يدركوا إصابتهم به، مما يفسر الانتشار العالمي السريع له.

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