ورقة طلاق الإمام





حملت الأسافير أن الإمام الصادق قد تقدم بورقة للحكومة سماها ( عقد إجتماعي جديد). نحاول أن نختزل ما جاء فيها ونعلق على محتواها بإيجاز كبير. كتب الامام :

١.( يدعو قوى الحرية والتغيير الى تكوين قيادة جديدة لأن القيادة الحالية كما يزعم مفككة.)

نقول للإمام أنت والله معول تفكيك كل مجموعة تعمل لصالح البلد. وتاريخك قديمه وحديثه مليء بالمصائب التي جلبتها على البلد. وحصرها يملأ كتاباً بدفتيه. كتابته متروكة للتاريخ. ثم لا ننكر أن هنالك عدم نضج في التجربة الوليدة. لكنها تخطو بثبات نحو الأقوم.

٢.( المجلس القيادي لقحت غير مؤهل وعديم الجدوى)

يا إمام تخيلاته وأوهامه ، أنت لست مؤهلاً لتصدر أحكاماً، فكما عهدناك مراراً كنت غير مؤهل لتحكم. فقد توليت أمرنا أكثر من مرة وفي كل مرة كنت تطير، ولاتسير، بنا الى الخلف بثبات عجيب. يكفي قحت إنجازاً أنها قادت شباب الثورة الرائع وعبأت الشارع بالملايين. حتى خر الطاغية على وجهه. وترك المنتفعين الذين خلع عليهم الأوسمة يولولون كما وجدناك تفعل.

الورقة التي تقدم بها الامام طويلة. أعطى لنفسه البراح ليفتي في الاقتصاد.. ونظام الحكم. واشتملت على دعوته المؤتمر الوطني ليعترف بأخطائه ويعتذر. (لكم أن تتصوروا هنا دس السم في ما ظنه الصادق دسماً وهو ماسخٌ فطير).

ثم عرج الصادق على العلاقة بين جناحي الحكم

(الاهتمام باللجنة الأمنية والاعتراف بالمكون العسكري كشريك) جرعة أخرى من السم مدسوسة أشد فتكاً من سابقتها…. لكن ترياقها نائب الرئيس (حميدتي) يراقب بعين مفتوحة.. وحسم سريع!

ورقة الامام طويلة. لمن أرادها فهي موجودة عبر الأسافير.

نستطيع أن نخلص بعد قراءتها، أن السيد الإمام ليس سوى معول هدم كل ما وجد الأمور تسير في اتجاه صحيح، دون أن يكون هو المهيمن… (يا فيها يا افسِّيها). لمتين يا الصادق ياخي… لمتين؟

أيها الإمام الشعب السوداني يعرف ولاءك للنظام البائد للدرجة التي خلع عليك، مكافأة لك، الوسام الشهير المسجل للتاريخ في صورتك الشهيرة وطأطأتك المستكينة.

الشعب السوداني يعرف بما فيهم شباب تظن أنهم (شباب الأنصار)، أنك قمت بمحاولات مستميتة لوأد الثورة. وأطلقت تعبيرات لا تتناسب مع عمرك، وإن تناسبت مع تفكيرك وعقلك، الذي نظن أنه بداية خرف خريف العمر.

ايها الإمام الهمام. لا فضل لك بمثقال ذرة في ثورة الشعب. بل ليتك كفيتها شرك عند بزوغ شمسها. الدخلك شنو في شؤونها الآن؟ أم تلك عادتك (تتلب) في المركب المتقدم دائما… تمسك زمام قيادته أو تخرب.

ورقة (العقد) التي دفعت بها، ستكون بقدرة الله ورقة طلاقك من واجهة السياسة السودانية طلاقاً بائناً لا رجعة بعده.

الرشيد العطا

الراكوبة

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