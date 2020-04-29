(57) إصابة جديدة بفيروس كورونا و (3) وفيات





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (57)حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الي (3) وفيات.

و سجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (55)حالة، الجزيرة(حالتين).

فيما سجلت وفاتين في ولاية الخرطوم، بينما سجلت الوفاة الثالثة في ولاية سنار، ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقاً.

ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (375‪ حالة متضمنه (28) وفاة.

إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، الخرطوم (344‪‪ حالة، الجزيرة (19) حالة، القضارف (3) حالات، نهر النيل (3) حالات، اما ولايات (النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار، غرب كردفان) فقد سجلت(حالة واحدة) لكل ولاية ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الأن (10) ولايات.

و نوهت الوزارة في تعميم صحفي الثلاثاء، الى تماثل حالة واحدة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (32)، فيما يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة.

و طالبت بأهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.

و تشدد على أهمية تلقي المعلومات الموثوقة من خلال التعميم الصحفي اليومي علي موقع و صفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك.

صحيفة السوداني

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