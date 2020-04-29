



الأرث الكيزاني التقليدي لا يفهم التحولات الفكرية التي تصيب أعدائه ..

كما كتبت سابقآ .. هذا الأرث ما زال يرى في فيصل “ناصريته” .. وفي سبدرات “شيوعيته” .. وفي أمجد فريد والأصم ..الخ الوان أحزابهم القديمة ..

ما زال يسمى هولاء الناس “يساريين” .. لأن العقل الكيزاني التقليدي ما زال غارقآ في أحداث رقصة “العجكو ” في الستينات .. لم يخترق الوعي بعالم النيوليبرالية الجديد عالم الكوز ” الأغبش ” .. أو لربما كف عن القراءة منذ تلك الأحداث قبل 40 عامآ ..

هو لا يستطيع أن يفهم كيف أن ناصري يستعين بالأمم المتحدة .. أو شيوعي يدعم رفع الدعم بقوة .. و السبب بسيط هولاء الناس لم يعودوا ناصريين و لا شيوعيين و لا أتحاديين و لا غير ذلك ..

ما يجمع هولاء القحاتة حول تصورات الحكم يكفى لأندماجهم جميعآ في حزب رئيسي واحد .. أبتداءآ من شيوعيين حزب الأمة .. و انتهاءآ بجمهورييه ..

و لذلك فأنني أحرص علي أن أخاطبهم ككل مركب واحد .. نحن نعارضهم جميعآ و نرى أن مشكلة هذه البلد الرئيسية أنها كفت عن أن تنجب يسار منحاز لقضايا السيادة و الفقراء .. و تحولت في عهد الأنقاذ الي يسار “جزافي” .. أي يسار بالأسم فقط .. و في بعض الأحيان حتى الأسم مضت محاولات التخلص منه ..

و الكوز الذي يظل يردد بغباء عبارات “كاليساريين ” و “اليسار” .. كوز خارج التاريخ ..

#وهكذا

عبد الرحمن عمسيب

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