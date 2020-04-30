زيت الولد.. فكرة مصنع صغير لانتاج زيت السمسم الطبيعي في السودان





زيت الولد

الفكرة تسويقها التجاري بيتلخص في “أنتاج زيت السمسم المضغوط على البارد ” Cold Pressed Sesame Oil “– صافي ونقي بجهاز ضغط هيدروليك شائع الاستخدام في كوريا الجنوبية والصين وشرق اسيا بيصرف كهرباء قليلة جداً لأنو بيعتمد على ضغط الهيدرولك ، ولا تذكر بالمقارنة مع طواحين السمسم “ Expellers “

ويستخرج منها الزيت متحكم في كميتو حسب درجة العصر ولا تتعرض حبة السمسم لحرارة عالية زي ما بيحصل في تدوير في المطحنة (درجة حرارة 40 تقريبا بينما الطحن بين 90 إلي 150درجة ) وهي درجة حرارة ممكن تهدرج جزء من الزيت وكمان وتجيب ليك سمسم مغبش وفيهو شوايب ويحتاج تصفية .-

“صحيح ممكن تلقى زيت سمسم نفسو معروض رخيص لكن المحدد الأساسي ببساطة في الفكرة (التسويقية) القائم عليها الـCold pressed – البستخدموه كعلاج و كمواد تجميل – وأيضا كمواد غذائية صحية – بحسب موقع مفوضية الإتحاد الأوربي المرفق ”

طبعاً هي نفس فكرة العصر البارد في “عصارة الجمل” لكن ديك بتاخد بين ساعتين إلي أربعة ساعات لانتاج بين 10إلي 15رطل بينما تنتج نفس الكمية بالكبس ممكن خلال 10 دقايق بدون حرارة )

زيت السمسم العضوي المضغوط على البارد بيستخدم كواد تجميل وغذاء صحي بيتباع بأكتر من ممكن بعشرة أضعاف سعر تكلفة أنتاجه في السودان ”

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الزيت المضغوط على البارد و عضوي ” زي السمسم المطري حقنا أذا ما اضفنا ليهو مبيدات حشائش أو حشرية أو اسمدة كيمياوية ” – الشغل ده حسب وجهة نظري ممكن يشغل كمية كبيرة من الشباب لانو رأس مال صغير ما أكتر من راس مال شراء سيارة أكسنت وما بيصرف كهرباء لان الضغط في الاساس هيدروليك – وممكن يضيف قيمة مضافة للصادر حقنا كبيرة جداً بحسب سمعة سمسمنا ”

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أنا عرضت الكلام لناس قرض بنك التنمية الأفريقية (40مليون دولار ) كفكرة قالو جيدة مع وعد بدراستها لما البلد ترجع تفتح .. لو ممكن تمويلها بعدين ممكن الناس تخش في دراسة تفصيلية ، نجمع ما بين 50 إلي 100 منتج في جمعية واحدة، نوحد العلامة التجارية و مكان التصفيه و التعبئة في القوارير و معامل الفحص ، و ثم التصدير لتخفيف التكلفة الرأسمالية ”

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أولاً السمسم :

– حبة السمسم الأغبش او الاحمر فيها ما بين 48 إلي 52 % من حجمها زيت وفها تلات أنواع من الزيت تبدأ من غير مشبع أحادية ثم غير مشبع متعدد الي تصل مشبعة وهو الاقل فيها –Monounsaturated- Polyunsaturated – Saturated

بعد يعصر ويطلع الزيت يفضل باقي المكونات وهي ” الأمباز ” cake وهو مليء بالبروتين(35%تقريبا) والعناصر الغذائية الأخرى ممكن يصلح عليقة متعددة للطيور أو للحيوانات وحتى ممكن يدخل في صناعات غذائية قليلة الدسم .. طبعاً ده كلو حسب درجة الضغط .. ( العليقة ده لشغل فني عايز متخصصين لأنو هناك مواد في السمسم تحتاج لمعالجتها بالذات في الطيور –لكن الحيوانات ما أظن في مشكلة)

المنتج النهائي من الزيت بديك حتى رطل زيت من كمية واحد كيلو جرام سمسم حسب رؤية التسويق ودرجة الأستخلاص كما يلي :-

– المكنة فيها درجات للضغط ممكن تضغط الزيت بمستوى منخفض يطلع الزيت الأول الأخف الغير مشبع .. ونحنا هنا في العصارات بنسميهو زيت الولد” . بعدين باقي السمسم حا يحتفظ بنفس شكلو بس مضغوط .يمكن استخدامو في صناعات تانية عالية البروتين و قليلة الدهن .. وزيت الولد الطالع سعرو عالي .. طبعاً ده بيفرق عن عصارت الجمال إنو ديك بضيفوا ليها الموية عشان يقدر يغرفو الزيت وفيها فاقد كبير غير تلف الأمباز أذا ما جفتتو أو أستخدمتو سريع

– ضغط متوسط أو عالي يصلح لإستخلاص كل أو أغلبية الزيت بارد.. وده ممكن تعبيوا كزيت طبيعي في السوق المحلي أو ممكن للصادر في عبوات أنيقة اذا كان التعبئة شكلها مقبول ودرجة الصفاء كويسة

– حاجة مهمة حاجتك للأمباز برضها بتحدد درجة العصر يعني لو عايز أمباز طيور يكون العصر قليل عشان يطلع مفتت يسهل خلطه للطيور

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التسويق الداخلي :

زيت الولد معروف جداً واسعاره عالية .. حتى زيت السمسم العادي بكون منافساً قياساً على الكهرباء المستهلكة ودرجة الإستخلاص

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التسويق الخارجي :

– أنا شفت المواقع السعودية لقيت نص الرطل (220جرام تقريباً ) لو عضوي بتباع العبوة في حدود 80 ريال ولو ما عضوي ومعصور على البارد بس بحدود 40 ريال .. وفي مواقع الأعشاب الأمريكية زي iherb و حتى أمازون بحدود 15 دولار الرطل. يعني بيتباع بحاجة أكتر من 2 مليون جنيه .

تكلفتها أقل من دولار في السودان يمكن تكون في حدود 80 الي 100جنيه مع العبوة

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لو شغلة اتوسعت وإتفتح لينا أسواق في أوربا وأمريكي .. يبقى سمسمنا بجيب قيمة مضافة كبيرة جداً غير تشغيل الشباب والعائد البجينا من زيادة معروض العلف كمنتوج ألبان ولحوم حمراء وبيضاء

(وانا ما عايز احلم وكرهي أسلوب الاماني لانها حقت كيزان بخدروا بيها الناس- لأنو حجم الأسواق دي ما كبير لسه نتيجة لإرتفاع السعر لكن لو الأسعار نقصت ممكن حجم السوق يزيد ، حاليا حجم السوق الاوربي 15 ألف طن في السنة )

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طبعاً الدراسة لو حسبتها بالأسعار دي حا تديك أرباح فلكية .. لكن تكون عاقل والدراسة العلمية تبنيها على سعر زيت خام بدون فكرة (عضوي وضغط بارد ) و تحسب تكاليف طويلة الاجل لأسعار السمسم والكهرباء والنقل الجوي وحسب أحجام الأسواق من السلعة أو ما يسموه دراسة السوق ودي أهم دراسة وتعرف ردت فعل المنافسين في السلعة )

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المكائن:-

نجي لجهاز العصر أنا أتواصلت مع شركة كورية بتصنعو (أسمها National Press ) و شفت ليهم من فيديوهات درجة أستخلاصها قريب من 95% من الزيت بكل اسف لما راسلتهم رسلو لي الفاتورة الجهاز لقيتو غالي شديد عندهم بحوالي 12 ألف دولار

في موقع علي بابا الصيني معروضة الأجهزة دي بحدود 3500 دولار – مرة أتواصلت مع مصنع صيني رسل لي فاتورة جهاز بي 2600 دولار قال بيرسل منها لتنزانيا ورسل صورة قديمة لزيارة مواطن افريقي لمصنعهم – طبعاً تنزانيا أكبر منتج للسمسم هسه في افريقيا

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ختاماً شهور طويلة زكيت الفكرة التجارية دي و عملت ليها دراسة جدوى كبيرة وحللت السمسم زاتو بكل أسف ضاعت في جهاز اتسرق .. الفكرة أتقطعت أيام ثورة ديسمبر ، وقد لا أتمكن في تنفيذها أقوم الأن بتلخيصها (نجر ساكت من راسي ) عسى أن يستفيد منها غيري ولو في استفسار أسالني في التعليقات يمكن يحفزني أكتب حاجات مهمة أنا نسيتها .. ولو الحاجة دي موجودة عندنا انا ما صدفتني .. ولو في زول عندو فيها رأي يقولوا لي يمكن عصفي ده هبوب ساكت وفاتت علي حاجات

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رجاء لو وقعت ليك وما عندك أمكانية أنقلها ولا تشير لي زاتو يمكن تقع لزول أنشط مني ومنك يجوّدها

هادي ود البورت

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