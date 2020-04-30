



تدخل قحت الآن في حالة من الإنكار (denial) والتبرير والتسويف لكل شيئ بعد أن إستنفدت وبددت كل الحماس والرصيد الثوري الذي شكل لها الدافع والمسوغ الموضوعي لتتقدم المشهد طيلة الفترة السابقة..

هذه هي طبيعة الأشياء “فاقد الشيئ لا يعطية” الذي يستحق قيادة الأمة بالضرورة أن يكون الأقدر في حمل آمالاها، وأحلامها وتطلعاتها، وبالضرورة أن يكون متماهياً مع قيمها ومبادئها وكذلك لابد وان يكون هو الأقدر في التعبير عن وجدانها بحصافة وكياسة.

نشهد تراجعاً مخلاً علي كل الأصعده إبتداءً من الخطاب السياسي، مروراً بإدارة الأزمة الصحية وفشل تحقيق السلام، والتوافق السياسي، والتردي الاقتصادي، وإنتهاءً بالعماله والتفريط في السيادة.

صحيح قد تأتي بك الصدف والأقدار للموقع الخطأ والمنصب الخطأ فهذه من سخرية الأقدار، ولكن أن تتمادى وتظن أنك فعلاً المخلص فهذه من الرعونات والآثام..

قحت في المرحلة قبل الآخيرة (تترنح) وسيبقي الوطن وستعود الثورة إلي أصحابها..

#تسقط_حكومة_قحت

Gasim A. Alzafir

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