عبد الماجد عبد الحميد: إذا كانت الجزيرة قناة استخباراتية من الدرجة الثالثة.. فوزير إعلام حكومة قحت وزير من الدرجة العاشرة!!





قال فيصل محمد صالح وزير إعلام حكومة الحرية والتغيير : الجزيرة قناة استخباراتية من الدرجة الثالثة!!..

فيصل غاضب جداً من حرية الصحافة.. وغاضب من القناة التي كانت نافذته الأولى لتغطية تفاصيل سقوط البشير.. لم يقل لنا فيصل عن ترتيب قناة العربية في قائمة القنوات الاستخباراتية.. ولن يحدثنا عن ترتيب سكاي نيوز ولا صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في السعودية.. وتطبع وتوزع في الخرطوم!!.

لن يحدثنا فيصل محمد صالح عن دوائر الاستخبارات العالمية التي تملك مكاتب إعلامية علنية في السودان.. لن يحدثنا فيصل لأنه يعرف من يدفع أجرة الأوركسترا!!

إذا كانت الجزيرة قناة استخباراتية من الدرجة الثالثة.. فوزير إعلام حكومة قحت.. وزير من الدرجة العاشرة!!.

عبد الماجد عبد الحميد

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