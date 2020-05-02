هل الاسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام، فقط ؟





ما معنى الإسلام؟ الاسلام هو الخضوع والاستسلام والطاعة لله رب العالمين ، وعبادته وحده لا شريك له

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ويقول أيضا :(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)

ان دين الإسلام ليس دين محمد عليه الصلاة والسلام وحده هو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد والدليل بأن جميع الانبياء مسلمين في قوله تعالى :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

آل عمران (83)

النبي نوح مسلم : فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

يونس (72)

النبي إبراهيم مسلم: وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

البقرة (132)

النبي يعقوب مسلم: َمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

البقرة (133)

النبي يوسف مسلم: رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

يونس (101)

بلقيس مسلمة: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

النمل (44)

الحواريون مسلمون: ( فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

ال عمران (52)

وبني اسرائيل ماذا قالوا : إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

والدليل على ان جميع الانبياء دينهم واحد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن (االأنبياءُ إخوَةٌ لعَلَّاتٍ: دِينُهم واحِدٌ، وأُمَّهاتُهم شَتَّى، وأنا أوْلى النَّاسِ بعيسى ابنِ مَريمَ…) حديث صحيح رواه ابو هريرة واخرجه البخاري أنَّهم أُخَوةٌ لِأبٍ واحدٍ مِن أُمَّهاتٍ مُختلفةٍ أي ان دين الانبياء واحد والشرائع مختلفة . الدين راسخ لا يتبدل وهو عبادة الله وانه واحد لا شريك له والتصديق بالأنبياء . أما الشرائع تختلف وتتناسخ على قدر الظروف والمرحلة : مثل الصلاة كانت صلاتان في شرائع موسى وعيسى وفي شرائع محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات . وفي شرائع سيدنا يعقوب يسمح ان يجمع الرجل بين الزوجة وأختها ولكن في شرائع محمد عليه الصلاة والسلام هذا حرام وهكذا

وقال تعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ . يجعلكم امة واحدة في الشرائع في الشرائع لأن الدين واحد هو الاسلام

وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)

ماهو الصراط ؟ الصراط هو الدين ويمشي عليه جميع الانبياء من نوح والى محمد عليه الصلاة والسلام

فمن هم المنعم عليهم ؟ جميع الأنبياء منعم عليهم في قوله تعالى :من سورة النساء (69) (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ )

ياسر عبد الكريم

الراكوبة

شارك الموضوع :





