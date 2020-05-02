اسماء المدراس يا حكومة الثورة

ونحن نحتفل بمرور عام علي ثورة 19 ديسمبر المباركة وسقوط الطاغية البشير ونظام الإنقاذ الذي دمر البلاد ولجنة إزالة التمكين تقوم بعملها في تصفية اثار النظام الاسلاموي وتدمير بؤر الفساد بمختلف اسماءها وواجهاتها التي اكتنزت الاموال والثروات لصالح تنظيم الجبهة الإسلاموية.
هناك ملف هام يجب فتحه وهو أسماء المرافق العامة التي تم تغييرها في غضون فترة الإنقاذ خاصة أسماء المدراس في مرحلتي الأساس والثانوي في كل ولايات ومحليات ومدن وقري السودان.
ففي ابان السنوات الاولي لنظام الانقاذ البائد وهيمنة الاسلاميين وفرض برامجهم علي الشعب السوداني مثل المشروع الحضاري وإعادة صياغة الانسان السوداني وغيرها تم محاولات لما لفرض مااسموه بالاسلمة.
ومن ذلك تم تغيير أسماء المرافق العامة خاصة المدارس في مرحلتي الأساس والثانوي التي كانت تحمل أسماء لمؤسسيها او لمناطقها الجغرافية وهذه المسميات ارتبطت في الوجدان والذاكرة الوطنية الى مسميات إسلامية وعربية وذلك لفرض ايدولجيا الاسلاميين بصبغ اشكال الحياة العامة بالطابع الإسلامي حسب زعمهم.
عرف السودان الإسلام قبل قدوم هؤلاء المتاسلمين بقرون طويلة فكان مسجد دنقلا العتيق وكانت السلطنة الزرقاء وسلطنة دارفور اللتين نشرتا الإسلام ورعتا العلماء وكان محمل دارفور يتجه الى ارض الحرمين في كل موسم للحج .وكان الرواق السناري في الازهر..الخ
أسماء المدراس التي تم تغييرها وتحمل اسم شخصية عامة او اسم الحي او القرية ارتطبت في اذهان الناس وصارت تمثل هوية لتلك المناطق وشكلت معالم بارزة في تلك المدن والبلدات.
لقد وصل التعليم في عهد الإنقاذ الي درك سحيق فشهد السودان ما سمي بثورة التعليم العالي حيث استحدث عدد كبير من الجامعات دون دراسة وماتبع ذلك من اثارز وكانت معظم الميزانية تذهب للدفاع بينما نسبة قليلة من الميزانية تذهب للتعليم مع نقص المعينات والاجلاس وضعف رواتب المعلمين وتدهور البيئة المدرسية ..الخ
وفي الختام نكرر مناشدتنا لوزير التربية والتعليم بإعادة هوية المدارس وارجاع مسمياتها السابقة التي حاول المتاسلمون طمسها.
وشكرا..
احمد محمد حسن الطيب
الراكوبة
1 تعليق
دي والله كلمة باطل يراد بها باطل ، تحت مسميات محاربة الإسلاميين فأنتم تحاربون الإسلام نفسه ، ناس الجريف شرق غيرو إسم مدرسة معاذ بن جبل ل مدرسة كركوج وناس اركويت غيرو إسم مدرسة خالد بن الوليد ل مدرسة الشهيد عباس فرح وغيرهم وغيرهم وكأنو معاذ بن جبل وخالد بن الوليد ديل مؤتمر وطني ، العيب شنو إنو يكون إسم مدرسة علي اسم واحد من الصحابة ، وداير إسم المدرسة يكون علي إسم شخصية عامة أو اسم المنطقة لانو حسب كلامك ( ارتبطت في أذهان الناس وصارت تمثل هوية لتلك المناطق وشكلت معالم بارزة في تلك المدن والبلدات ) ، الناس لو شايفة انو ناس الإنقاذ كان عندهم هوس ديني ممكن يتم مواجهتهم بدون مساس بالدين ، زي القراي بتاع المناهج قال سورة الزلزلة مخيفة للأطفال ف بدل يجيب سورة معانيها معقولة يقوم يلغي القرآن كله ، والله ال بحارب دين الله خسران والله خسران