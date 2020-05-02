أخطر رسالة.. لسنا أغبياء يا حمدوك





أخطر رسالة أرسلت لحمدوك

لسنا أغبياء يا حمدوك

يا اهل السودان ..

ما تسمحوا لي زول يخدعكم لانه موظف في الأمم المتحدة او الخارجية الأمم المتحدة دي فيها متخذي القرار وصانعيه وفيها الموظفون المنفذون دون مناقشة ولا مطلوب منهم فهم وفيها الوظائف المساعدة أطباء وحراس وجنود وسائقين وطباخين !!

يا جماعة خطاب حمدوك دا ساهل جداً إنكم تقيموه لوحدكم دون وصاية ..

لكن لازم تنتبهوا لان :

١/ هناك فرق بين بعثات حفظ السلام وبعثات دعم السلام كل واحدة دورها مختلف والفرق دا لو اجتهدوا ودخلتوا الإنترنت بتعرفوه .

٢/ هناك فرق بين بعثة يفرضها المجتمع الدولي تحت البند السابع ذي اليوناميد في دارفور تمت عبر قرار ملزم من مجلس الأمن ليس للدولة فيه خيار والبند دا يسمح للأمم المتحدة باستخدام القوة ؟

عشان كدة ما تسمح لشخص يستغفلك ويقارن ليك بين وضع مفروض عليك كدولة من العالم ووضع انت تطلبه براك !! بين قرار في جزء محدد ذي دارفور لم يسمح لليوناميد بالخروج منه ، وخطاب عاوز الأمم المتحدة تكون بعثة تنتشر في كل السودان ؟

٣/ هناك فرق بين بعثة يطالب بها طرفا او أطراف صراع لتعزيز السلام وضمان استمراريته بينهما داخل الدولة او عبر حدود الدول وبعثة يطلبها شخص واحد بدون مشاورة اي جهة في الدولة فرد واحد يتخذ قرار خطر ذي دا وفي سرية شديييييدة ؟؟

ليه ؟ دافعين ليه والا ماسكين عليهو حاجة والا ما بيعرف الشغل دا ؟

٤/الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة فيهو ستة مواد من المادة ٣٣- ٣٨ ميزتها انها بسيطة وواضحة اي واحد او واحدة فيكم ممكن تتطلع او يطلع عليها اونلاين ويفهمها وتشوف بنفسك هل لدينا ما يستدعي هذا الطلب ؟

انت مش غبي وأنتي مش غبية بلاش تسمح لشخص يسيطر عليك اذا ممكن تعرف او تعرفي الحقيقة بنفسك وبسهولة القرار دا ح يأثر في حياتكم وحياة أسركم للأبد لو تم !

٥/ هل رئيس الوزراء من حقه هذا الطلب ؟ بدون مجلس وزراء ولا سيادة ولا مجلس تشريعي ؟ طيب سقطنا البشير ليه ما عشان ذي دا بقرار فردي ورطنا في اليمن وبقرار فردي ورطنا في حميدتي !!

المشكلة البعثة المطلوبة دي ح تستمر مسيطرة على بلدنا عشرة سنة قابلة للزيادة ! وحمدوك / كرزاي دا بعد اقل من ٣ سنوات سيغادر وظيفته ويرجع لأولاده في بريطانيا والا كندا ونحنا مصيرنا شنو ؟

انتو مصيركم شنو ؟؟

٦/ المفتاح الذهبي لفهم خطاب رئيس الوزراء هو كلمتي دعم/ مساندة و كلمة تولي/ اضطلاع… الفصل السادس دا بيتكلم عن مساندة لكن زولنا دا استخدم عبارات تضطلع بمسئولية وتتولى تنفيذ نحن هنا تجاوزنا الدعم والمساندة لتولي المسئوليات والاضطلاع بمهام .اضطلع = تولى/ نفذ/ ادار

٧/ الفصل يتحدث عن عملية السلام، المصالحة، الوساطة، التسوية،

الخطاب صحيح يتحدث عن السلام ومتابعته لكن مشى الى مراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة الحدود والاضطلاع بعملية الدمج والتسريح .

٨/ لم يفصل الرجل في خطابه بين عمليتي التسريح والتي تتم حين يختار المسلحون الحياة المدنية فيتم حينها توفير مشروعات ووظائف لهم وهذا يحتاج لتمويل بلا شك ودعم دولي.

لكن الدمج وهو يتم حين يختار المسلحون السابقون الانضمام للقوات المسلحة او الشرطة !

كيف تضطلع الأمم المتحدة بالأمر هل بفتح مكاتب داخل الجيش والشرطة ؟

هل تتولى تسجيل قوائم الراغبين في الانضمام لاحد الجهازين ثم تسلمها لقيادتيهما لتنفيذ عملية الدمج ؟

وهل سيقوم الجيش والشرطة برفع تقاريرهما لبعثة الأمم المتحدة والخضوع لبرنامج التفتيش والتثبت ؟

ام هل عملية الدمج تتطلب ان تتم اعادة النظر في تركيبة وبنية وتشكيلات القوات المسلحة الحالية والتخلص من بعضها وإضافة البعضِ مثلاً وصياغة عقيدة جديدة للجيش وبرامج ومواقع جديدة لوجوده وتمركزه وقيادته ! اي صناعة جيش جديد

وعلى الأمم المتحدة القيام بهذا الدور ؟

٩/ الخطاب يتحدث عن تدريب الشرطة وتعيين مشرفين لها من الأمم المتحدة جهاز شرطة أنشئ عام ١٨٩٩ يوضع تحت إشراف ضباط اممين من دول شتى ؟ هل لإعادة تشكيله ام تعديله ام زيادة كفاءته؟

١٠/ الخطاب يتحدث عن الاضطلاع بملف حقوق الإنسان ؟

طيب نحنا ثورتنا دي والادهشت العالم تمت كيف لو ما عندنا وعي بحقوق الإنسان !!

١١/ الخطاب يتحدث عن مراقبة الإعلان الدستوري ” يعني الوثيقة الدستورية ” وتنفيذها وتقييمها طيب ابتسام سنهوري والعلماء اللي كانوا معها وكثيرون غيرهم مشوا وين ؟ وحراسة التنفيذ وتولي التقييم !!

هل هذه مساندة؟

وهل هذا ضمن الفصل السادس ؟

١٢/ الخطاب يتحدث عن المساهمة في تنفيذ الدستور !

اي والله الدستور اهم وثيقة قانونية في الدولة اي دولة !! ووتنفيذه هل هناك إشارة هنا للمساندة ؟

١٣/ الخطاب يتحدث في سياق تنفيذ الدستور عن اصلاح القضاء ” أنشئت القضائية ١٩٠٢!!

١٤/ الخطاب يتحدث عن اصلاح قانوني !

يعني شنو ؟؟ هل قوانين جديدة هل مناهج جديدة هل ضوابط جديدة هل برامج تدريب وrequirment جديدة تتعلق بالمقار والأفراد والوظائف ؟

واي هذه الأدوار تعجز الحكومة عن القيام به لتتولاه انابةً عنها بعثة دولية ؟

هنا انا لا اتحدث عن المساعدة .

١٥/ الأمم المتحدة ملزمة بمساعدة السودان متى ما طلب منها ذلك طالما هو عضو فيها ويدفع مساهماته لكن مثل هذا الخطاب غير الموفق والذي خرج علينا موظفون في الخارجية حريصون على وظائفهم للدفاع عنه خوفاً من سيف التمكين الجديد او سودانيين يعملون في الأمم المتحدة ارتبطت حياتهم ومعاشهم بها وكانوا جزءاً من جيش جرار من الموظفين الدوليين الذين يعيشون على سحق الدول والاستفادة من مآسي المجتمعات بل احيانا تعميقها حتى لا تنتهي البعثة ومن ثم لا تتضرر حساباتهم البنكية!! وبعضهم يعمل محاسباً ” مهنة مفضلة للسودانيين في الأمم المتحدة ” او مترجم او عسكري او موظف تأمين وهي كذلك وظائف ينتشر فيها السودانيون او موظف مسئول من شئون الأفراد personnel مثل دكتور حمدوك !! او أطباء يعملون في برامج الرعاية الأولية في المنظمة الدولية !!

برزوا جميعاً دفاعاً عن هذا الخطاب المعيب والمخجل اذا كان رئيس الوزراء هذا فيه ذرة دماء حارة تجعله يخجل !!

١٦/ العالم ضيّق وبسهولة يمكن لأي شخص مراجعة طبيعة عمل موظفي الأمم المتحدة هولاء وهل يتيح لهم وضعهم الحصول على المعلومات او التجارب التي تجعلهم مؤهلون لإعطائنا محاضرات حول مستقبل بلادنا ؟

احدهم يملأ الوسائط بفيديو وهو مجرد حارس في بعثة ضمن ٧٨ حارسا !!

# الحصة وعي لأجل الوطن اذا انت قاعد فيهو وحا تدفع الثمن لو القرار دا اتنفذ.

# الحصة وعي

# انتم اذكياء انتبهواااااااا

د. احمد محمد سليمان

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