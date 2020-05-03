قحت تحتضر الأن وستفارق الحياة عما قريب وسترون.. ألم أقل لكم أنتم الذين ستصرخون ؟





💫 *قالوا سيصرخون ولم نسمعُ سوي صراخهم وبكاءهم قُحْــــــــت تحتضر .. !!*

🔅✍ ضجت الأسافير .. بمئات الآلف .. لحملات بالتشير والتبليغ عن صفحاتنا وصفحة غندور وأنس عمر وصفحة المؤتمر الوطني ومئات من الإسماء الحركية المستعارة الغير حقيقية من جداد حمدوك وقحت وطبعهم وديدنهم الجُبن والتستر خلف إسماء وهمية والشجاع من يكتب بأسمه الذي سماه إبيه .

.. هذه الضجة في الأسافير تعكس تماماً صورة حقيقية للتأثير والألم الشديد من صفحاتنا الذي يطالبون بالإبلاغ والتبليغ عنه وأن لم تكن هذه الصفحات ذات تأثير لماذا الصراخ ولماذا العويل ولماذا البكاء ؟ قفل صفحاتنا بالفيس لن يوفر الدواء المعدوم ، قفل صفحاتنا لن ينهض بإقتصاد منهار ، قفل الصفحات لن يوفر الخبز والدقيق والغاز والجاز والبنزين والمواصلات ، بلغ وأملأ الفيس بلاغات فلن تستطيع قفل صفحاتنا والفيس بوك ليست نيابة تتبع لقحت ومارك ليس غبياً كغباء علوج وقطيع قحت . وستصرخون وتبكون وتسقطون .. ونحن نستمتع بهذا الصراخ والبكاء ..

🔅✍ أنس عمر الكلس الراكز يردم قحت ويدخلهم في فتيل وعلبة صلصة في لايف وهو حر طليق يستنشق الهواء الطلق وكلامه برة وواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار ، بعد اللايف الأول قبيل إيام نشر الجداد الإلكتروني الآلف البوستات وبيجو كان ينشر ويدعي ويقول أنس في فتيل ، أنس في كوبر ، تم القبض علي أنس ، قوة من شنو ما عارف تداهم وتقبض أنس وهكذا كانوا يصرخون ويبكون لغاية ما طلع أنس برة وفي لايف مباشر ليؤكد لهم كذبهم ويقول لهم أنتم كاذبون ،، فهل لايف أنس بالأمس من داخل زنزانة بكوبر ؟ مش قلتوا أنس قبضوه ودخلتوه كوبر ؟ ولا كلامكم كلها كانت إشاعات وفبركة ؟ أنس قبضتوه ولا زي كرتي ؟ قحاتة هوانات ، كذابيين بتاعين إشاعات . ولسع ستصرخون وتبكون .

🔅✍ الصحفي بقال أكبر عدو للثورة والفائز بجائزة القلم المسموم بجدارة ، مستهدف الثورة والثوار ، ولم يؤمن بالثورة .. هكذا يقولون في بوستاتهم وهكذا يصرخون ، لماذا نؤمن بثورتكم وفيكم من لا يؤمن بالله الذي خلقه ؟ وهل هذه الثورة المدعاة كبير علي النقد وكبير علي قول الحق والحقيقة ؟ إصنامكم هذه ستهُدم وهي إصنام من العجوة والفخار وستهُدم وتنكسر ، أنتم ستصرخون ونسمعُ بصراخكم يومياً ولسع ستصرخون .

🔅✍ مولانا أحمد هارون مات ؟ مولانا هارون حاول الهروب من المستشفي ، مولانا تعبان ، مولانا يحتضر وقبل إيام نافع يحاول الهروب وهكذا تصرخون وتبكون وتخافون حتي وهم علي فراش المرض فما بالكم لو كانوا خارج السجن والمستشفي ؟ وأنتم ترتعبون وترجفون وتنشرون الشائعات عنهم خوفاً منهم ؟ ستصرخون وأنتم من أطلقتم هذه العبارة لغيركم ولكننا نحن نراكم أنتم الذين تصرخون وتبكون ومولانا بخير وفي أتم الصحة والعافية والشفاء و قُحْــــــــت وعلوجها وقطيعها هم المرضانيين .. والما عندو الله يدي والمرضان الله يشفي ..

🔅✍ خالد سلك يتحدث أمس في التلفزيون ويقول : قد يحدث إنقلاب عسكري أو أنهيار للدولة خلال الفترة الإنتقالية ؟ وقال : لابد من مواجهة الشعب بالفشل .. الشعب لا يحتاج لمواجهته بفشلكم والشعب شايف الفشل وعارف الفشل ومتابع الفشل ، أما الأنقلاب الذي تتحدث عنه يا سلك فهو آت لا محال ولكن ليس إنقلاباً لأن من غباء القحاتة أنهم مازلوا يصدقون أن هناك شراكة فيما بينهم والعسكر ؟ فلا يوجد في العالم كله جيش قومي يشارك كيان سياسي ونشطاء في فعل سياسي ضد خصوم آخرين ؟ ما حدث ليس شراكة بل ضرورة مرحلة كان يقتضي أن يحدث ما حدث وهؤلاء صدقوا أن الأمر الذي تم كان وما زال شراكة ؟ شراكة مع من ؟ مع جيش قومي ؟ والأ ما يكون جيش ؟ فالجيش ينحاز للشعب وليس لأرادة أحزاب ونشطاء ؟ وستكتشفون في مقبل الإيام حقيقة ما أقول .. فالقوات المسلحة ليست جهة سياسية ولا كيان سياسي حزبي ولا كيان إجتماعي قبلي ولا شركة مساهمة أو مقاولة لتكون بينها وأحزاب ونشطاء شراكة ؟ ولكن من لا يفهم السياسة سيكون هذا حاله وهو في ضلال .. ونطمئن السيد خالد سلك بأن لا إنقلاب سيحدث ولكنها ليست عسكرية بل إنقلاب سياسي يتم فيها تسريح النشطاء وفض الشراكة المزعومة وإنحياز الجيش للشعب وليس لإحزاب اليسار ضد اليمين ولا العكس . نعم ستروح قحت في 60 وسيتم تشتيتهم واحد تلو الأخر ويعود من يعود للبارات بالخارج وحملة الجوازات الإجنبية ستغادر وتعمل في العمالة والإرتزاق من جديد فقحت تحتضر الأن وستفارق الحياة عما قريب وسترون .. ألم أقل لكم أنتم الذين ستصرخون ؟ ونحن نسمعُ صراخكم ..

🔅✍ *بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *الأحد 3 مايو 2020م*

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