الشرطة الأمنية تضبط كميات من الوقود المهرب بالقضارف ونيالا





تمكنت ادارة الشرطة الامنية بالقضارف من ضبط كمية مقدرة من الوقود بمحلية البطانة بمنطقة (شاور) وان العملية تمت بناءاً على معلومات توفرت لادارة الشرطة بالولاية بتفريغ ناقلة لحمولتها من الوقود قادمة من ميناء بورتسودان كانت في طريقها الى احدى طلمبات الولاية.

وحسب المكتب الصحفى للشرطة داهم فريق من الشرطة الامنية المنطقة وتم ضبط (123) برميل جازولين، وتم القاء القبض على المتهمين واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم بقسم شرطة شاور بالمحلية توطئة لتقديمهم الى العدالة .

على ذات الصعيد تمكنت الشرطة الامنية بنيالا من ضبط (250) برميل جازولين مهربة حيث تم تفريغها من تانكر كان يحمل حصة وقود خاصة بالولاية وتخزينها بمخازن بالمنطقة الصناعية نيالا.

وأشار العقيد شرطة هاشم على صالح مدير ادارة الشرطة الامنية بولاية جنوب دارفور في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة الى ورود معلومات تفيد بوجود تانكر يفرغ وقود في أحد المخازن ليلاً وبالرصد والمتابعة تم ضبط التانكر وهو يفرغ حمولته من الجازولين وبعد التحري اتضح أن الحصة تخص الولاية واتت عبر وكيل طلمبات وقود قام بتفريغها داخل مخازن متفرقة بالمنطقة الصناعية ليقوم ببيعها في السوق.

واشار الى إستمرار ادارته فى مداهمة كافة المخازن المشبوهة حتى يتم تجفيف كل بؤر الفساد وضبط المتلاعبين بقوت المواطن وأمن الوطن، مناشداً مواطني الولاية بضرورة التبليغ الفوري عن كل المظاهر السالبة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع .

صحيفة الجريدة

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