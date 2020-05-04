السودان ..مستشفى بأم درمان يتعرض للنهب والتخريب





استنكرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الهجوم التخريبي الذي تعرض له مستشفى الفتح من قبل مجهولين اثر شائعه تفيد باتجاه الوزارة لتحويل المستشفى الى مركزا لعزل حالات الاصابة بفيروس كورونا .

واعلن مدير الادارة العامة للطب العلاجي د. محجوب منوفلي الشروع في اجراء تحقيق جنائي حول الحادث على المستويين الاتحادي والولائي وقال ان ماحدث تخريب ونهب واغلاق لمؤسسة صحية تقدم خدماتها العلاجية في منطقة تحتاج الى توفير الخدمة واصفا اعمال التخريب بالسلوك الدخيل والمعيب وغير المقبول ولايمكن ان يصدر من قبل شخص حادب على مصلحة البلاد مشددا على ضرورة محاسبة المخربين .

واوضح د. منوفلي لدى وقوفه اليوم على مستشفى الفتح يرافقه عدد من قيادات الوزارة ان المستشفى لم يتم اختياره لتخصيصه مركزا للعزل مبينا عدم مطابقته للمواصفات التي يجب توفرها لعزل حالات الاصابة بفيروس كورونا

.ومن جهته اكد المدير العام المكلف للمستشفى د.بابكر بانقا يوسف ان ادارته فوجئت بهجوم بعض المتفلتين على مباني المستشفى وتخريبها في اعقاب تجمهر بعض المواطنين امام المستشفى اثر شائعة تفيد بتخصبص المستشفى لعزل حالات كورونا و قامت ادارته بابلاغ رئاسة الوزارة وخف الى الموقع عدد من ممثلي الاجهزة الشرطية والامنيه والادارية مشيرا الى اعتقال عدد من الاشخاص وفتح بلاغ جنائي ضد مجهول بالحادثة واكد على اهمية المستشفى بالنسبة للمنطقة وخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية .

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