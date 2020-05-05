وزارة الصحة تستنكر الهجوم التخريبي الذي تعرض له مستشفى الفتح





استنكرت وزارة الصحة الخرطوم الهجوم التخريبي الذي تعرض له مستشفى الفتح من قبل مجهولين اثر شائعة تفيد باتجاه الوزارة لتحويل المستشفى الى مركز لعزل حالات الاصابة بفايروس كورونا .

واعلن مدير الادارة العامة للطب العلاجي د. محجوب منوفلي الشروع في اجراء تحقيق جنائي حول الحادث على المستويين الإتحادي والولائي وقال ان ماحدث تخريب ونهب واغلاق لمؤسسة صحية تقدم خدماتها العلاجية في منطقة تحتاج الى توفير الخدمة واصفاً اعمال التخريب بالسلوك الدخيل والمعيب وغير المقبول ولايمكن ان يصدر من قبل شخص حادب على مصلحة البلاد مشدداً على ضرورة محاسبة المخربين .

واوضح د. منوفلي لدى وقوفه أمس على مستشفى الفتح يرافقه عدد من قيادات الوزارة ان المستشفى لم يتم اختياره لتخصيصه مركزاً للعزل مبيناً عدم مطابقته للمواصفات التي يجب توفرها لعزل حالات الإصابة بفايروس كورونا .

ومن جهته اكد المدير العام المكلف بمستشفى الفتح د.بابكر بانقا يوسف ان ادارته فوجئت بهجوم بعض المتفلتين على مباني المستشفى وتخريبها في اعقاب تجمهر بعض المواطنين امام المستشفى اثر شائعة تفيد بتخصيص المستشفى لعزل حالات كورونا و قامت ادارته بإبلاغ رئاسة الوزارة وخف الى الموقع عدد من ممثلي الاجهزة الشرطية والأمنية والإدارية مشيرا الى اعتقال عدد من الأشخاص وفتح بلاغ جنائي ضد مجهول بالحادثة واكد على اهمية المستشفى بالنسبة للمنطقة وخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية .

فيما انتقد المدير الاداري بالفتح عماد محمد عبدالله المخربين واصفاً الحادث بالمأساوي واشار الى ضرورة توفير الأمن بالمنطقة .

صحيفة الجريدة

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