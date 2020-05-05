اسباب انتفاخ البطن بعد الإفطار فى رمضان





يواجه الكثير من الناس مشكلة انتفاخ البطن بعد الإفطار في رمضان، والانتفاخ هو شعور غير مريح بالامتلاء أو ضيق أو انتفاخ في منطقة البطن، ويحدث الانتفاخ عادةً بعد تناول الطعام وغالبًا ما يكون ناتجًا عن الغازات الهضمية، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والنيتروجين والهيدروجين وأحيانًا الميثان أو الكبريت، في هذا التقرير نتعرف على أسباب انتفاخ البطن بعد الافطار في رمضان، وفقاً لموقع “Very well health”.

أسباب انتفاخ البطن بعد الافطار في رمضان عديدة، لكن من المهم التعرف على تعريف انتفاخ البطن وهو الشعور بالضيق في محيط الخصر الذي يحدث غالبًا بعد تناول الطعام، وفي كثير من الأحيان، يؤدي الطعام الذي نتناوله، وكميته وكذلك ما نشربه، والطريقة التي نتناول بها الطعام إلى تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.

يستمر انتفاخ البطن حتى تقلل من الهواء الزائد عن طريق العمليات الهضمية الداخلية أو عن طريق طرد الهواء من خلال الفم التجشؤ أو فتحة الشرج (الغازات).

قد تؤدي بعض أنشطتنا اليومية إلى الانتفاخ، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، وتشمل الأسباب الشائعة للانتفاخ ما يلي:

-الإفراط في تناول الطعام: من السهل الإفراط في تناول الطعام إذا تناولت الطعام بسرعة كبيرة، لأنه عندما تستهلك الطعام دون أخذ قسط من الراحة، فإن جسمك (بطنك وعقلك) ليس لديه وقت للاعتراف بعلامات الامتلاء المهمة التي تخبرك بالتوقف والنتيجة هي أنه بعد 15-20 دقيقة من وجبتك ، يشعر جسمك كما لو أنك تناولت 2-3 وجبات ويتسع محيط خصرك لاستيعابها.

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف: إذا كنت تتناول وجبة مليئة بالأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة (الخبز والشوفان والحبوب الكاملة) فقد تتضخم خاصة إذا لم يعتاد جسمك عليها.

– الهواء في فمك: إذا كنت تمضغ العلكة أو تشرب المشروبات الغازية، فقد تأخذ المزيد من الهواء الذي يسبب الانتفاخ.

-عدم تحمل اللاكتوز: إذا كان جسمك يفتقر إلى اللاكتاز (الإنزيم اللازم لهضم اللاكتوز) فقد تعاني من الغثيان أو الانتفاخ بعد 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول الأطعمة مثل الحليب أو الجبنـ وفي معظم الناس ، الانتفاخ ليس خطيرًا.

-عدم تحمل الجلوتين: قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بعدم تحمل الجلوتين من الشعور بالغازات أو الانتفاخ بعد تناول الأطعمة التي تحتوى على الجلوتين، يمكن لطبيبك تحديد ما إذا كان لديك حساسية من الجلوتين ومساعدتك على وضع خطة لإدارة الأعراض.

-متلازمة القولون العصبي: أنواع معينة من الأطعمة (مثل المحليات وبعض الفواكه والخضروات أو منتجات الألبان) قد تسبب غازات وانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

اليوم السابع

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