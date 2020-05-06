سراج النعيم يكتب: لا حل أمام الحكومة الانتقالية غير رفع الحظر والتوجه إلى الحملات التوعوية ضد (كورونا)؟





على الحكومة الانتقالية رفع الحظر شبه الكامل عاجلاً وليس آجلا، وإعلان عدم قدرتها على مجابهة فيروس (كورونا) المستجد، وعدم قدرتها على توفير وضبط السلع المنقذة للحياة، وعدم قدرتها على التكفل بالاسر الفقيرة، لذا عليها رفع الحظر الكامل، وفتح المطار، المواني والمعابر، وأن تتأقلم مع الجائحة (Covid-19)، وتأخذ على محمل الجد بقاء الفيروس لفترة طويلة، وأن تركز جل اهتمامها في الحملات التوعوية للتحذير من خطورة الفيروس المستجد، وأن تتجه إلى تعقيم الأسواق والشوارع والمساجد، وأماكن العمل ولفت نظر الشعب السوداني إلى غسل اليدين الزاميا قبل الولوج إلى الإمكان العامة التجارية، منافذ خدمات الجماهير الخاصة والعامة، تنظيم حركة المرور، محطات الوقود، وتوفير الكمامات، الجونيتات والمعقمات، والسلع الاستهلاكية والمواصلات لكي تمضي الحياة بسلام وفقاً للتدابير الاحترازية الوقائية المعمول بها للحد من التجمعات والازدحام، وأن يتم الحجر الصحي للسودانيين القادمين من الخارج جوا، بحرا وبرا، وأن يكون الحجر على حسابهم، خاصة وأن الفيروس سيستمر على الأقل عامين بحسب ما أفاد الخبراء الأمريكان، لذلك ليس من المنطلق أن تصر الحكومة الانتقالية على أستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه أكثر من ذلك، لأنه سينبئ بتبلد المشاعر الإنسانية، وسيقود في نهاية المطاف إلى وضع كارثي، لأن إنسان السودان أحتمل أكثر مما يفوق طاقته، وبالتالي لن يكن مبالي بما يسفر عنه الفيروس المستجد، وذلك بحكم أنه تسبب في أن يكون (عاطلا) عن العمل، ومع هذا وذاك فإنه بلا شك أنفق ما يدخره خلال الأيام الماضية لتجاوز أيام الحظر شبه الكامل، وبالتالي لم يعد أمامه حلا سوي أن يعمل لتوفير مستلزمات أسرته، فهنالك من يعتمد اعتمادا كليا على رزق اليوم باليوم، وإذا لم يذهب إلى العمل فإنه لن يجد وجبته، كما أن هنالك من يعيشون على وجبة واحدة طوال اليوم.

ومما ذهبت إليه يجب على الحكومة الانتقالية رفع الحظر شبه الشامل نهائياً، والاستعاضة عن ذلك بالتعقيم، التحصين والإرشاد، وذلك من خلال الأجهزة الإعلامية المختلفة، وأن يكن شغلها الشاغل تثقيف المتلقي مع مراعاة اللهجات، البيئة والثقافة، وعدم التركيز على فكرة محددة كما تفعل قنواتنا الفضائية وإذاعتنا، ولا سيما فإن ترجمة الأفكار بسطحية تقود إلى التبلد والشعور باللامبالاة، لذا على وزارة الصحة عدم التعويل على الأجهزة الإعلامية لأنها تخلف آثاراً سلبية، فهي بعيدة كل البعد عن الحملات التوعوية التثقيفية المتبعة في جميع أنحاء العالم، إذ أنها رسالة شاملة لكل فئات المجتمع الذي تفاعل معها من حيث أن الرسالة وصلته من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية الحديثة.

إن الجرعات التوعوية التثقيفية المستمرة قادرة على الوصول إلى المجتمع، والذي بدوره ينشرها من خلال مجالس المدينة والإعلام البديل الذي أصبح مسيطرا على المشهد لسهولة إيصال الرسائل من خلال الهاتف السيار، وهو إحدي الوسائل المهمة جدا لمكافحة جائحة (كورونا).

من خلال متابعتي لوسائل الإعلام المحلية والقنوات الفضائية لاحظت أنها عما يجري من أحداث متسارعة، ولعل أبرزها فيروس (كورونا) المستجد، والذي لم تهتم به بالصورة المثلى، وذلك من الناحية التوعوية التثقيفية القائمة على وزنه، حجمه وخطورة انتشاره، وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية، بالإضافة إلى البحث عن حلول للضائغة الاقتصادية المعيشية، إلا أنها وبكل أسف مركزة على بث الأغاني وإدارة الحوارات والبرامج والسهرات غير الهادفة، وهذا النوع من الرسائل الإعلامية يترك انعكاسات سالبة على المتلقي الذي تقوده الأجهزة المحلية إلى حالة من التبلد واللامبالاة، وقطعا هذا المفهوم يقود إلى نتائج عكسية للتوجهات المتبعة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس (كورونا).

السؤال الذي يحتاج إلى إجابة من مدراء الأجهزة هل الأهم في رأيهم بث الغناء وإدارة الحوارات وتقديم البرامج والسهرات غير الهادفة أم القيام بحملات إعلامية توعوية تثقيفية حول ظهور وانتشار جائحة (كورونا)؟، لا أنتظر إجابة لأن العمل الإعلامي مرتبط بالحس الصحفي الذي يرشد الإعلامي إلى ضرورة الالتفات إلى الحدث الأهم ثم الأهم، والذي يتطلب عدم التطرق له بصورة سطحية، إنما يجب توفر المعلومة التوعوية.

سراج النعيم

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