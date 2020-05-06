اضطرابات النوم تؤثر على مناعتك فى مواجهة فيروس كورونا





مع التوتر الشديد والزعر الذى نعانى منه بسبب انتشار فيروس كورونا قد تتعطل ساعات الجسم الداخلية وقدرتنا على النوم بشكل كافٍ، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل، أظهر بحث جديد أن استجابتنا لتغيرات العدوى على مدار اليوم واضطراب النوم يمكن أن يؤثران على صحة الجهاز المناعى.

فى شهر يناير الماضى وقبل أن يولى أى منا اهتمامًا كبيرًا بـCovid-19، قامت المعاهد الوطنية للصحة فى الولايات المتحدة برعاية اجتماع دولى كبير حول هذا الموضوع، يسلط الضوء على الاستخدام السريرى المحتمل للنوم فى تنظيم مناعتنا، لأن جهاز المناعة هو دفاع الجسم ضد الالتهابات، ما يوفر لنا طبقات متعددة من الحماية.

الحاجز الأول هو الجلد، الذى يتكون من خلايا معبأة بإحكام تمنع عادة الفيروسات أو البكتيريا من دخول الجسم، وتتكون الطبقة العليا من الجلد من خلايا ميتة تشكل حاجزًا جسديًا كثيفًا لمقاومة أي غزو بالإضافة إلى ذلك، على سطح الجلد توجد إفرازات تسمى الببتيدات المضادة للميكروبات التي يمكن أن تمنع النمو وحتى تقتل بعض الحشرات التي يمكن أن تسبب المرض.

لكن البكتيريا والفيروسات يمكن أن تبقى حية على الجلد ويمكن أن تنتقل إلى مناطق أقل حماية مثل العينين والأنف والرئتين، حيث يمكنها الدخول.

عادة، تقتل الدموع المطهرة الحشرات التى تدخل العين وتنتج الأغشية المخاطية التى تبطن الأنف والرئتين المخاط الذى يحاصر الغزاة.

وفى الرئتين، تحرك الهياكل الشبيهة بالشعر الصغيرة كوكتيل المخاط إلى مجرى الهواء العلوى، حيث يتم ابتلاعها وتدميرها بواسطة أحماض المعدة بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، إذا نجحت مسببات الأمراض فى دخول الجسم فإن الطبقة الثانية من الدفاع في مجرى الدم تعمل على التعرف على الغزاة وقتلهم.

ويتم تشغيل مجموعة رئيسية من خلايا الدم البيضاء، تسمى الخلايا اللمفاوية البائية، لتكوين أجسام مضادة تلتصق بأجزاء معينة من الحشرة، ثم تدمر مجموعة أخرى من خلايا الدم البيضاء، تسمى الخلايا التائية، والتي يتم استدعاؤها من خلال الإشارات الكيميائية ، الحشرات.

بعد تنشيطها تصبح بعض الخلايا اللمفاوية البائية “خلايا ب ذاكرة” ويمكن أن تبقى فى الجسم لسنوات يتذكرون كيفية محاربة حشرة معينة، ويمكنهم صنع الأجسام المضادة بسرعة كبيرة إذا رأى جهاز المناعة هذا العامل الممرض مرة أخرى.

هذه هى الطريقة التى تعمل بها اللقاحات ويتم حقن بروتين غير معدٍ من الخلل فى الجسم، ما يحفز الخلايا الليمفاوية B لتصنيع الأجسام المضادة ، ثم تحمينا خلايا B من الذاكرة من هجوم آخر.

وفى الوقت نفسه، يمكن لمجموعات أخرى من خلايا الدم البيضاء تنشيط الالتهاب لمهاجمة الحشرة، يكتشفون الغزو ويطلقون البلازما (الجزء السائل الواضح من الدم) للانتقال من الأوعية الدموية إلى موقع الغزو، يحتوي هذا السائل على أجسام مضادة وعوامل أخرى تهاجم الحشرات الغازية.

وينتشر بعض هذا السائل أيضًا فى العقد الليمفاوية، حيث يتم تدمير البكتيريا والفيروسات بواسطة خلايا الدم البيضاء، ويتم تنظيف البلازما بشكل فعال في الغدد الليمفاوية وإعادتها إلى الدم.

إذن ما هى العلاقة بين جهاز المناعة وساعة الجسم والنوم؟

تعمل كل الأنسجة والأعضاء فى الجسم وفقًا للإيقاعات البيولوجية.

وإن ما يسمى بساعة الجسم على مدار 24 ساعة – أو الإيقاع اليومي – يرشدنا عندما يكون أفضل وقت للنوم وتناول الطعام والتفكير والقيام بمهام بيولوجية أساسية لا تعد ولا تحصى.

يسمح لنا هذا التعديل اليومى بأداء أفضل ما لدينا فى عالم ديناميكى، “تحسين” بيولوجيتنا للمطالب المتنوعة التى تفرضها دورة 24 ساعة طوال اليوم / الليل بدون هذا التنظيم الدقيق من خلال إيقاعاتنا اليومية، سنكون فى فوضى.

فلماذا لا يكون الجهاز المناعى مكتظًا طوال الوقت؟

يجب تحقيق التوازن بين الدفاع ضد البكتيريا والفيروسات، والأضرار التى تلحق بنا من استجابتنا المناعية.

يمكن أن يؤدى الجهاز المناعى المفرط إلى اضطرابات المناعة الذاتية حيث لا يستطيع الجسم معرفة الفرق بين خلاياه الطبيعية والغزاة.

يمكن أن تساعد دورة النوم المنتظمة وساعة الجسم في الحفاظ على هذا التوازن بشكل رئيسي ، وتغيير عدوانية الجهاز المناعي إلى الوقت الذي يكون فيه مفيدًا على الأرجح هذا يساعد على تقليل فرص الإفراط في نشاط الجهاز المناعي وتلف أنفسنا.

من الثابت أن النوم واضطراب الإيقاع اليومي لدى عمال المناوبات ، أو المجموعات الأخرى التي تعاني من قلة النوم ، يرتبطان بصحة عقلية وجسدية سيئة وهذا ينطبق أيضًا على جهاز المناعة.

وجدت الأبحاث التي أجريت على الفئران أن الاستجابة المناعية كانت أقل عدوانية أثناء النوم والأهم من ذلك ، في الفئران التي تعطلت ساعات الجسم ، كانت الاستجابة المناعية ضعيفة في أي وقت واجهت فيه الفئران الفيروس.

تم تكرار نتائج مماثلة في البشر،قامت دراسة من جامعة شيكاغو في عام 2002 بدراسة مجموعتين من الأشخاص الذين تم تحصينهم ضد فيروس الأنفلونزا مع الحفاظ على جدولين مختلفين للنوم.

كان لدى المجموعة التي سُمح لها بالنوم أربع ساعات فقط في الليلة ضعف فى المناعة وعدم القدرة على مقاومة الفيروسات عن المجموعة التى سمح لها بالنوم من 7 الى 8 ساعات.

وبالمثل ، في عام 2012 ، درس باحثون من جامعة بيتسبرغ استجابة الأجسام المضادة لتلقيح التهاب الكبد A. كان الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة معرضين لخطر كبير بعدم التعرض للحماية من التطعيم مقارنة بمن ينامون أكثر من سبع ساعات.

اليوم السابع

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