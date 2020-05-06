علماء يكتشفون 200 طفرة جينية في فيروس كورونا





أظهرت دراسة أجراها مجموعة من العلماء من جامعة “لندن كوليدج” البريطانية عن وجود 198 تغييرًا جينيا في “كوفيد – 2” الذي أدى إلى ظهور “كوفيد -19”.

ووفقا للدراسة التي أجريت على 7500 شخصا، ونشرت في المجلة العلمية “اينفكشن، إيولوشن، جينيتيكس” العلمية: “من خلال التركيز على الطفرات التي حدثت عدة مرات، وجد العلماء 198 طفرة متكررة في جينات فيروس سارس CoV – 2”.

وبحسب الدراسة: “إن نسبة كبيرة من التنوع الجيني العالمي لفيروس سارس CoV-2 انتشرت في مختلف البلدان وهذا يفسر سبب تضرر بعض الدول أكثر من غيرها بفيروس كورونا، كما هذا يوضح سبب انتشار الفيروس بشكل سريع في جميع أنحاء العالم”.

وتابعت الدراسة :”الطفرات المتكررة تشير إلى أن السارس CoV – 2 يواصل التكيف مع الجسم البشري”.

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا 257 ألفا، كما تخطى عدد المصابين 3 ملايين و664 ألفا في جميع أنحاء العالم، تعافى منهم أكثر من مليون و199 ألفا.

سبوتنيك

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