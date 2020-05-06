ميزة جديدة في “تويتر” تدعو “المغردين” إلى انتقاء ألفاظهم





أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عملها على تطوير آلية خاصة على الموقع تحذر فيه المستخدمين من استخدام ألفاظ “مؤذية” كما وصفها الموقع.

وبحسب منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن هذه الخاصية محدودة ولن تظهر إلا لدى مستخدمي iOS، وآلية عملها تتم من خلال ظهور تحذير بحسب الموقف، ليعطي للشخص “المغرد” خيار مراجعة التغريدة قبل النشر في حال احتوت على ألفاظ من شأنها أن تكون “مؤذية”.

في الوقت الذي لم يتضح بعد كيف ستقوم المنصة بتحديد “الألفاظ المؤذية”، الى أن سياسة الشركة تقوم على مكافحة خطاب الكراهية ولديها وثيقة موسعة بقواعد تويتر تحدد مواقفها من كل شيء بخصوص المحتوى المتعلق بأمور من التهديد بالعنف وما يتعلق بالإرهاب وصولاً إلى الإساءة والتحرش.

كما ولن تقوم المنصة بحذف أي شي مهين، مؤكدة “الناس مسموح لهم بالنشر، بما في ذلك المحتوى الذي يحتمل أن يتسبب باستثارة الغير طالما لم يخالف قواعد تويتر”.

يذكر بأن هذه الميزة موجودة في عدد من منصات التواصل الاجتماعي ومن أبرزها “إنستغرام” الذي أطلقها في الصيف الماضي، ويحذر المستخدمين الآن قبل أن ينشروا تعليقات معينة، وذلك من خلال رسالة تقول إن التعليق “مشابه لتعليقات أخرى سبق الإبلاغ عنها”، بحسب ما نشر موقع thenextweb.

يذكر بأن مدير قسم الإنتاج في الشركة، كيفين بيكبور، كان قد صرح في يناير/كانون الثاني، بأن المنصة تحاول الاستفادة من التعلم الآلي، للحد من المواضيع السيئة والمتعصبة التي من الممكن نشرها على المنصة.

قائلا “نحن نحاول بشكل أساسي التنبؤ بالتغريدات التي من المحتمل أن تنتهك قواعدنا. وهذا مجرد شكل واحد مما قد يعتبره الأشخاص مسيئًا، لأن شيئًا قد تعتبره مسيئًا قد لا يتعارض مع سياساتنا، وهنا يصبح الأمر صعبا”.

سبوتنيك

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