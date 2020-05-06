هواوي تطرح سماعات ذكية بتقنية “إلغاء الضوضاء”





أعلنت شركة “هواوي”، اليوم الأربعاء، طرح سماعات أذن ذكية لاسلكية زودتها بتقنية إلغاء الضوضاء.

نقل موقع “gsmarena” أن شركة هواوي كشفت عن سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية التي تتمتع بميزة إلغاء الضوضاء المدمجة، والتي تنافس سماعة “أبل” اللاسلكية، بسعر 90 جنيها إسترلينيا.

وزودت الشركة السماعة FreeBuds 3i بنظام يتكون من 3 ميكروفونات، التي تنقسم إلى اثنان من الميكروفونات في الاتجاه الخارجي للسماعة اللاسلكية، وميكروفون مواجه للداخل.

وأوضحت الشركة أن الميكرفون الأول يعمل على التقاط صوت المستخدم، بينما يعمل الميكروفون الأخر على تحسين جودة الصوتيات.

يشار إلى أن ميزة إلغاء الضوضاء تأتي بقدرة تصل إلى 32 ديسيبل، إلا أن شحن البطارية مع هذه الميزة يستمر إلى ساعة ونصف الساعة من تشغيل الموسيقى، أو 2.5 ساعة في المكالمات، بينما تضيف الحافظة عمر شحن يصل إلى 14.5 ساعة من تشغيل الموسيقى، أو 10.5 ساعة للمكالمات.

وتستغرق سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية ساعة لشحن السماعة اللاسلكية، و115 دقيقة لشحن الحافظة، أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية التحكم عبر الجزء العلوي من السماعة، الذي يتيح النقر المطول لتشغيل أو إيقاف ANC، أو النقر المزدوج لتشغيل أو إيقاف الموسيقى، أو استقبال وإنهاء المكالمات.

سبوتنيك

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