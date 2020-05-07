جامعة إسرائيلية تطور دليلا لـ”واتسآب” يشرح استخدام تطبيقات الاتصال لكبار السن





طور باحثون وطلاب من كلية الهندسة في جامعة تل أبيب الإسرائيلية دليلا لمساعدة كبار السن لإتقان تشغيل “واتسآب”.

وأفاد الموقع الإلكتروني “I24 NEWS”، اليوم الخميس، بأن الدليل متاح عبر الإنترنت مجانا بعدة لغات، العبرية والإنجليزية والعربية والروسية والفرنسية.

لكبار السن، والتي تعد الأقل استخداما للتكنولوجيات الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتجد صعوبة في فهم كيفية استخدام تطبيقات الاتصال.

ونقل الموقع على لسان أحد الطلاب، أنه “بعد ظهور فيروس كورونا، أردنا إيجاد حل للمساهمة في محنة المسنين، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه كان من الضروري فك العزلة عن هذه الفئة العمرية من خلال ابتكار هذا الدليل”.

وأشار إلى أن دليل “واتسآب” متعدد اللغات، وهو عبارة عن منصة تتكيف مع احتياجات وقدرات كبار السن ويوفر لهم جميع الأدوات اللازمة للحفاظ على اتصال مميز مع أحبائهم، حيث يجيب على الأسئلة التي يطرحها كبار السن، مثل كيفية تسجيل رسالة صوتية، وكيفية فتح مجموعة أو كيفية إجراء محادثة فيديو، بطريقة بسيطة وممتعة.

ويقدم التطبيق الإسرائيلي الجديد دليلا لتطبيق “Zoom”، الذي يحظى بشعبية كبيرة منذ بداية أزمة كورونا، والذي يسمح بإجراء محادثات الفيديو من قبل العديد من الأشخاص في نفس الوقت.

وكانت شركة “واتسآب” التي تضم ما يقرب من 2 مليار مستخدم حول العالم، قد قللت الشهر الماضي، من قدرة المستخدمين على إعادة توجيه الرسائل، مما ساعد على منع انتشار المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.

سبوتنيك

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