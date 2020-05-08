“الشعبية” شمالي الخرطوم تفجع بوفاة ثلاثة من شبابها غرقاً بينهم شقيقين





فجع حي الشعبية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، ظهر اليوم الخميس، بغرق ثلاثة من خيرة أبنائها وهم في ريعان شبابهم الباكر.

وكان الصبيان الثلاثة بينهم شقيقين قد ذهبا بغرض الاستحمام في نهر النيل أثناء يوم رمضاني صائف، غرق أحدهم وحاول الآخرين إنقاذه فغرقوا جميعهم، وقد تركوا برحيلهم حزنا عميقا في نفوس معارفهم وأهاليهم.

وتطالعنا الأخبار عن حالات الغرق المتكررة بين الشباب والأطفال، التي تبدأ بنزهة سياحية وتنتهي بمأساة غرق قد تكون أحياناً عائلية فاجعة.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد أعلنت في إحصائية سابقة للصحف أن عدد الغرقى يتراوح بين (4 – 6) حالات في اليوم تتزايد في فترات الصيف.

السوداني

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