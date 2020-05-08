صواميل الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين 🔩
⚙️ في تطوير القوات المسلحة السودانية ⚙️
🔩 الجزء الاول
المحور الاول : بيئة العمل و الفرد
1. ابراج القيادة العامة ( وزارة الدفاع ، رئاسة الأركان المشتركة ، القوات البرية ، القوات الجوية ، القوات البحرية ، الاستخبارات العسكرية ).
2. برج المعاشات و صالة مجمع خدمات المعاشيين.
3. ابراج الأكاديمية العسكرية العليا ( مبنى القاعات و الفصول و المكاتب ، مبني سكن الدارسين ، مبنى سكن الدارسين الأجانب مكونة من ٢٤ شقة ، الصالة الرياضية ، مبنى المخازن ).
4. معهد الاستخبارات العسكرية ( مكاتب ، قاعات ، سكنات للدارسين ).
5. توسعة الكلية الحربية السودانية بعدد من المنشئات ( قاعات ، ميادين و منشئات التدريب ، سكنات الطلبة الحربيين ، ميدان التخريج ) رفعت سعة الكلية لأكثر من ثلاثة أضعاف .
6. توسعة معهد المشاة بجبيت ( قاعات دراسية ، مجمعات سكنية للدارسين و العاملين ، ميادين و منشئات التدريب) رفعت الطاقة الاستيعابية من ١٠٠ الى ١٠٠٠ دارس.
7. إنشاء الكلية البحرية السودانية بورتسودان ( قاعات ، سكنات للطلبة الحربيين و سكن للعاملين، معامل و ورش تدريبية ، قوارب تدريبية صناعة محلية ).
8. انشاء كلية الدفاع الجوي امدرمان ( قاعات و مكاتب ادارية ، سكنات للطلبة الحربيين ، سكن للعاملين )
9. تحويل مطار بورتسودان القديم الى الكلية الجوية السودانية ( مباني ادارية و قاعات دراسية و تدريبية ، حظيرة الطائرات ، المدرج الاحتياطي tax way ، سكن الطلبة و العاملين للطائرات ذات الأجنحة الثابتة ) .
10. تأهيل مطار كنانة كمركز تدريب على الطائرات المروحية بكامل المنشئات ( قاعات دراسية و تدريبية ، حظيرة الطائرات ، المدرج ، الميادين و سكن الطلبة و العاملين ، و سربين طائرات تدريبية ).
11. مركز التدريب القتالي المتقدم للطيارين ( المباني الإدارية ، حظائر الطائرات ، سكن الطلبة و العاملين ، قاعات الدراسة و التدريب ) بذلك تم توطين كل مراحل تدريب الطيارين داخل السودان على كل انواع الطائرات و بأكثر من ٢٥ ضعف من ما كان عليه سابقاً عندما كان التدريب خارجيا .
12. إنشاء قواعد جوية في كل من كنانة ، مروي ، و تأهيل عدد من المطارات و إلحاق قواعد جوية بها ( بورتسودان ، الأبيض ، الفاشر ، نيالا ، و غيرها )
13. إنشاء مطارات جديدة في كل من زالنجي ، الضعين عبر سلاح المهندسين بعد تزويده بالمعدات و الآليات اللازمة و تدريب و تأهيل المهندسين و الفنيين .
14. الإيواء العسكري بكل الوحدات و الافرع و يحوي عنابر للصف و الجنود بكل الوحدات تسع لكل القوة مجهزة بقاعة طعام و مطبخ لتقديم الوجبات مجانا ، و سكن صغار الضباط ( ميز الضباط ).
15. العربات الوظيفية للضباط من رتبة الرائد فما فوق . تمليك العربة بعد ٤ – ٥ سنوات ب ٢٠٪ مِن السعر الأساسي بالجنيه ، و صرف عربة جديدة له بنفس النظام، البعض استلم للمرة الثالثة وفقاً للائحة العربات الوظيفية.
16. المجمعات السكنية للضباط بعدد اجمالي يفوق ١٠٠٠ شقة في أمدرمان و المدرعات و غيرها ضمن برنامج السكن الوظيفي للوصول الى عدد ٢٥٠٠ شقة.
17. مشروعات صندوق الإسكان لتمليك الوحدات السكنية استفاد منها عدد مقدر من الضباط و الصف ضباط .
18. مشروعات الدعم السلعي التمويني كل ثلاثة اشهر باقل من سعر السوق ب ٢٠ – ٣٠٪ .
19. تطوير و تأهيل بيئة العمل من مباني و معدات في كل الوحدات و الفرق على امتداد السودان .
20. إنشاء مستودعات للوقود و المهمات في الوحدات و الفرق بما يكفي احتياجات القوات المسلحة لسته اشهر في كل أنحاء البلاد.
21. إنشاء مستودعات للذخائر و الأسلحة بكل أنواعها باحدث مواصفات الأمان و السلامة بعيدة عن المناطق السكنية.
22. ترقية الخدمات الطبية و المساهمة في توطين العلاج بالداخل :-
– التطوير الكبير في خدمات السلاح الطبي و صيانة كل المباني القديمة .
– تطوير مركز السودان للقلب بانشاء مبنى كامل يحتوي على غرف عمليات متكاملة و غرف للمرضى و عيادات و مكاتب.
– تطوير مستشفى العيون .
– تطوير كامل لمستشفى الاسنان ( مبنى جديد مع كامل المعدات و الاجهزة و الكراسي )
– انشاء مستشفى الطوارئ و الاصابات بكامل الاجهزة و المعدات الحديثة و غرف العمليات .
– توسع و تطوير العناية المكثفة .
– توسع و تطوير علاج الكلى و الفشل الكلوي ( منشأت و اجهزة و معدات جديدة )
– تحديث كامل لاقسام النساء و التوليد .
– انشاء مستشفى علياء 1 و علياء 2 التخصصيات ( مباني و اجهزة و معدات طبية حديثة )
– انشاء مجموعة صيدليات علياء في العاصمة و الولايات ( انتشار واسع ) .
– انشاء مستشفى عسكري في كل ولاية من ولايات السودان .
– تأهيل واسع للكوادر الطبية داخليا و خارجيا و استقطاب كوادر جديدة عالية التأهيل .
– التوسع في التصنيع الدوائي عبر مصنع وفره فارما .
– ترقية و تطوير عمل التأمين الصحي عبر الاضافة الكبيرة في عدد الاسرة و الغرف الخاصة للضباط و غيرهم .
– البدء في مشروع مستشفى البشارة و الذي صمم ليكون اكبر مستشفى في السودان . ( المبنى يقع شمال القيادة العامة ) تم اكتمال الهيكل الخرصاني لعدد 11 طابق ، مساحة الطابق الواحد 5100 متر مربع بجملة مساحة كليه للاستخدام تساوي 60 الف متر مربع تقريبا ، مع وجود مساحات كبيرة لاستيعاب اي تطوير مستقبلي .
23. إنشاء كلية كرري و التي تم تطويرها الى جامعة كرري تشمل كليات هندسية و تقنية و طبيةو انشئ الكلية الجوية و الكلية البحرية و كلية الدفاع الجوية و تم إنشاء اكبر مجمع للكليات في حي بانت يستوعب ٥٠٠٠ طالب في نفس الوقت و تجهيزها على احدث طراز ( ٦ مجمعات تحوى القاعات ، المعامل ، الورش ، مكتبات ، السكنات) و تمنح الجامعة شهادات الدبلوم التقني ، البكالوريوس ، الماجستير والدكتوراه .
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🔩 الجزء الثاني
المحور الثاني : المعدات و العتاد الحربي
تشمل الأسلحة بكل أنواعها و الذخائر بكل أنواعها لكافة الوحدات البرية و الجوية و البحرية و كذلك الآليات و الناقلات و المعدات عبر هيئة التصنيع الحربي ( منظومة الصناعات الدفاعية ) ، حيث ان السودان كان يستورد كل انواع العتاد من الطلقة الى الطائرة ! و الذي كان عبأ كبير على خزينة الدولة خصوصا في ظل الحصار و العقوبات على السوان والذي بدوره جعل طرق استيراد العتاد الحربي للقوات المسلحة السودانية امرا شاقا .
1. توطين صناعة كافة الذخائر لكل الوحدات البرية و الجوية و البحرية التقليدية و الموجهة و الحديثة.
2. توطين صناعة الدروع و الدبابات .
3. توطين صناعة الطائرات المسيرة ( الدرون) بكل أنواعها و استخداماتها .
4. توطين الصيانة الكاملة لكل انواع الطائرات المستخدمة حتى مرحلة الصيانة الدرجة الثالثة.
5. صناعة اول طائرة تدريب سودانية تصميماً و تنفيذًا بملكية فكرية سودانية كاملة .
6. توطين صناعة الطائرات المروحية لأغراض التدريب و الاستطلاع و المراقبة و الرش.
7. الدخول في مجال الأقمار الصناعية للأغراض المدنية السلمية.
8. توطين صناعة القوارب و الزوارق الحربية القتالية.
9. توطين صناعة الصواريخ ( طائرات ، راجمات ، موجهة و غير موجهة)
10. تطوير أنظمة الدفاع الجوي و المضادات الارضية .
11. توطين و تطوير صناعة الرادارات و أنظمة المراقبة الجوية و أنظمة توجيه الصواريخ.
12. توطين صناعة ناقلات الجنود المدرعة و غير المدرعة و آليات نقل المعدات و الذخائر .
13. توطين صناعة السيارات الصغيرة و البصات و الشاحنات.
14. توطين صناعة الملبوسات و المهمات العسكرية .
15. توطين صناعة الاثاثات و الاكتفاء الذاتي منها عبر ورش و مصانع المهمات العسكرية.
16. تطوير أسطول الطائرات الحربية بأنواعها و طائرات النقل العسكري مع التوطين الكامل لكل الصيانات الكبرى لها.
17. المساهمة الواسعة لمنظومة الصناعات الدفاعية في توطين صناعة قطع الغيار لمصانع السكر و غيرها.
18. توطين صناعة الآليات و المعدات الزراعية كالتركترات و المحاريث و الحاصدات بأنواعها و غيرها.
19. توطين صناعة الأحذية العسكرية و الأحذية الرياضية و أحذية الأطفال و كافة انواع الأحذية للجنسين (ساريا ، سور ).
20. توطين الصناعات الكهربائية و الإلكترونية التلفاز و الأجهزة المنزلية و الثلاجات و المكيفات و غيرها .
21. المساهمة في الصناعات الجلدية و صناعة الغزل و النسيج و الصناعات الثقيلة و البتروكيماويات عبر مجموعة جياد الصناعية
22. انشاء اول و اكبر مدينة صناعية متكاملة في السودان “جياد”
23. المساهمة في صناعة و تطوير اجهزة و انظمة الاتصالات .
24. إنشاء مراكز بحثية متقدمة تخدم المجالات العسكرية و المدنية و إعداد العلماء و الباحثين عبر ابتعاث عدد مقدر للدراسات العليا في المجالات التقنية الحديثة و مواكبة التطور العالمي ضمن مشروع الألف عالم متخصص الذي ابتدره .
⛔ مجمع صافات للطيران :
يعتبر هذا المشروع الأضخم الذي قام به سعادة الفريق اول مهندس ركن / عبد الرحيم محمد حسين اذ ان المشروع ذو قيمة اقتصادية في المقام الأول لان المشروع وفر على الدولة مبالغ طائلة كانت تصرف في صيانة الطائرات خارج البلاد و بالعملة الأجنبية علاوة على ان هذا الصرح العملاق اصبح من مصادر دخل العملة الأجنبية و ذلك عبر صيانة طائرات الدول المجاور و دول شرق افريقيا.
يقوم مجمع صافات بجميع اعمال الصيانة للطائرات العسكرية و المدنية ابتداء من الصيانة الصغرى و إلى الصيانة الكبري للطائرات و بايدي سودانية خالصة تم تدريبهم و تأهيلهم على اعلى المستويات .
⛔المشاركات في المعارض الدولية:
١- معرض ابوظبي للصناعات الدفاعية باكثر من ١٠٠ منتج صناعة سودانية خالصة كانت المشاركة متوالية لعدد من السنين .
٢- معرض دبي للطيران المشاركة بذخائر الطائرات و المشاركة بالطائرة التدريبية و الطائرة الهليكوبتر المصنعتين في السودان بجانب الدول الكُبرى كانت المشاركة متوالية لعدد من السنين .
٣- المشاركة في معارض اخري خارجية مثل بلاروسيا و الباكستان و غيرها من الدول
هذا جزء قليل من مسيرة الفريق اول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين في تطوير القوات المسلحة السودانية نسبة لحساسية المعلومات العسكرية .
كل هذا العمل الكبير تم بمعاونة قيادات القوات المسلحة السودانية الذين عاصروه و الذين سبقوه فأسهموا معه بفكرهم و جهدهم .
و التحية للجنود المجهولين من ضباط و ضباط صف و جنود هذا الجيش العظيم و كل العاملين في منظومة الصناعات الدفاعية الذين نفذوا و تابعوا معه هذا العمل في جميع مراحله .
كل هذه الانجازات ليست الا جزءً يسيرا لما قدمه سعادة الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين للمؤسسة العسكرية و السودان و كل من عاصروه فيها يعلمون مدى تفانيه و اخلاصه في عمله ، جعله الله في ميزان حسناته .
Magdi Abdelazeez