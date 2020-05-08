



صواميل الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين 🔩

⁦⚙️⁩ في تطوير القوات المسلحة السودانية ⁦⚙️⁩

🔩 الجزء الاول

المحور الاول : بيئة العمل و الفرد

1. ابراج القيادة العامة ( وزارة الدفاع ، رئاسة الأركان المشتركة ، القوات البرية ، القوات الجوية ، القوات البحرية ، الاستخبارات العسكرية ).

2. برج المعاشات و صالة مجمع خدمات المعاشيين.

3. ابراج الأكاديمية العسكرية العليا ( مبنى القاعات و الفصول و المكاتب ، مبني سكن الدارسين ، مبنى سكن الدارسين الأجانب مكونة من ٢٤ شقة ، الصالة الرياضية ، مبنى المخازن ).

4. معهد الاستخبارات العسكرية ( مكاتب ، قاعات ، سكنات للدارسين ).

5. توسعة الكلية الحربية السودانية بعدد من المنشئات ( قاعات ، ميادين و منشئات التدريب ، سكنات الطلبة الحربيين ، ميدان التخريج ) رفعت سعة الكلية لأكثر من ثلاثة أضعاف .

6. توسعة معهد المشاة بجبيت ( قاعات دراسية ، مجمعات سكنية للدارسين و العاملين ، ميادين و منشئات التدريب) رفعت الطاقة الاستيعابية من ١٠٠ الى ١٠٠٠ دارس.

7. إنشاء الكلية البحرية السودانية بورتسودان ( قاعات ، سكنات للطلبة الحربيين و سكن للعاملين، معامل و ورش تدريبية ، قوارب تدريبية صناعة محلية ).

8. انشاء كلية الدفاع الجوي امدرمان ( قاعات و مكاتب ادارية ، سكنات للطلبة الحربيين ، سكن للعاملين )

9. تحويل مطار بورتسودان القديم الى الكلية الجوية السودانية ( مباني ادارية و قاعات دراسية و تدريبية ، حظيرة الطائرات ، المدرج الاحتياطي tax way ، سكن الطلبة و العاملين للطائرات ذات الأجنحة الثابتة ) .

10. تأهيل مطار كنانة كمركز تدريب على الطائرات المروحية بكامل المنشئات ( قاعات دراسية و تدريبية ، حظيرة الطائرات ، المدرج ، الميادين و سكن الطلبة و العاملين ، و سربين طائرات تدريبية ).

11. مركز التدريب القتالي المتقدم للطيارين ( المباني الإدارية ، حظائر الطائرات ، سكن الطلبة و العاملين ، قاعات الدراسة و التدريب ) بذلك تم توطين كل مراحل تدريب الطيارين داخل السودان على كل انواع الطائرات و بأكثر من ٢٥ ضعف من ما كان عليه سابقاً عندما كان التدريب خارجيا .

12. إنشاء قواعد جوية في كل من كنانة ، مروي ، و تأهيل عدد من المطارات و إلحاق قواعد جوية بها ( بورتسودان ، الأبيض ، الفاشر ، نيالا ، و غيرها )

13. إنشاء مطارات جديدة في كل من زالنجي ، الضعين عبر سلاح المهندسين بعد تزويده بالمعدات و الآليات اللازمة و تدريب و تأهيل المهندسين و الفنيين .

14. الإيواء العسكري بكل الوحدات و الافرع و يحوي عنابر للصف و الجنود بكل الوحدات تسع لكل القوة مجهزة بقاعة طعام و مطبخ لتقديم الوجبات مجانا ، و سكن صغار الضباط ( ميز الضباط ).

15. العربات الوظيفية للضباط من رتبة الرائد فما فوق . تمليك العربة بعد ٤ – ٥ سنوات ب ٢٠٪؜ مِن السعر الأساسي بالجنيه ، و صرف عربة جديدة له بنفس النظام، البعض استلم للمرة الثالثة وفقاً للائحة العربات الوظيفية.

16. المجمعات السكنية للضباط بعدد اجمالي يفوق ١٠٠٠ شقة في أمدرمان و المدرعات و غيرها ضمن برنامج السكن الوظيفي للوصول الى عدد ٢٥٠٠ شقة.

17. مشروعات صندوق الإسكان لتمليك الوحدات السكنية استفاد منها عدد مقدر من الضباط و الصف ضباط .

18. مشروعات الدعم السلعي التمويني كل ثلاثة اشهر باقل من سعر السوق ب ٢٠ – ٣٠٪؜ .

19. تطوير و تأهيل بيئة العمل من مباني و معدات في كل الوحدات و الفرق على امتداد السودان .

20. إنشاء مستودعات للوقود و المهمات في الوحدات و الفرق بما يكفي احتياجات القوات المسلحة لسته اشهر في كل أنحاء البلاد.

21. إنشاء مستودعات للذخائر و الأسلحة بكل أنواعها باحدث مواصفات الأمان و السلامة بعيدة عن المناطق السكنية.

22. ترقية الخدمات الطبية و المساهمة في توطين العلاج بالداخل :-

– التطوير الكبير في خدمات السلاح الطبي و صيانة كل المباني القديمة .

– تطوير مركز السودان للقلب بانشاء مبنى كامل يحتوي على غرف عمليات متكاملة و غرف للمرضى و عيادات و مكاتب.

– تطوير مستشفى العيون .

– تطوير كامل لمستشفى الاسنان ( مبنى جديد مع كامل المعدات و الاجهزة و الكراسي )

– انشاء مستشفى الطوارئ و الاصابات بكامل الاجهزة و المعدات الحديثة و غرف العمليات .

– توسع و تطوير العناية المكثفة .

– توسع و تطوير علاج الكلى و الفشل الكلوي ( منشأت و اجهزة و معدات جديدة )

– تحديث كامل لاقسام النساء و التوليد .

– انشاء مستشفى علياء 1 و علياء 2 التخصصيات ( مباني و اجهزة و معدات طبية حديثة )

– انشاء مجموعة صيدليات علياء في العاصمة و الولايات ( انتشار واسع ) .

– انشاء مستشفى عسكري في كل ولاية من ولايات السودان .

– تأهيل واسع للكوادر الطبية داخليا و خارجيا و استقطاب كوادر جديدة عالية التأهيل .

– التوسع في التصنيع الدوائي عبر مصنع وفره فارما .

– ترقية و تطوير عمل التأمين الصحي عبر الاضافة الكبيرة في عدد الاسرة و الغرف الخاصة للضباط و غيرهم .

– البدء في مشروع مستشفى البشارة و الذي صمم ليكون اكبر مستشفى في السودان . ( المبنى يقع شمال القيادة العامة ) تم اكتمال الهيكل الخرصاني لعدد 11 طابق ، مساحة الطابق الواحد 5100 متر مربع بجملة مساحة كليه للاستخدام تساوي 60 الف متر مربع تقريبا ، مع وجود مساحات كبيرة لاستيعاب اي تطوير مستقبلي .

23. إنشاء كلية كرري و التي تم تطويرها الى جامعة كرري تشمل كليات هندسية و تقنية و طبيةو انشئ الكلية الجوية و الكلية البحرية و كلية الدفاع الجوية و تم إنشاء اكبر مجمع للكليات في حي بانت يستوعب ٥٠٠٠ طالب في نفس الوقت و تجهيزها على احدث طراز ( ٦ مجمعات تحوى القاعات ، المعامل ، الورش ، مكتبات ، السكنات) و تمنح الجامعة شهادات الدبلوم التقني ، البكالوريوس ، الماجستير والدكتوراه .

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🔩 الجزء الثاني

المحور الثاني : المعدات و العتاد الحربي

تشمل الأسلحة بكل أنواعها و الذخائر بكل أنواعها لكافة الوحدات البرية و الجوية و البحرية و كذلك الآليات و الناقلات و المعدات عبر هيئة التصنيع الحربي ( منظومة الصناعات الدفاعية ) ، حيث ان السودان كان يستورد كل انواع العتاد من الطلقة الى الطائرة ! و الذي كان عبأ كبير على خزينة الدولة خصوصا في ظل الحصار و العقوبات على السوان والذي بدوره جعل طرق استيراد العتاد الحربي للقوات المسلحة السودانية امرا شاقا .

1. توطين صناعة كافة الذخائر لكل الوحدات البرية و الجوية و البحرية التقليدية و الموجهة و الحديثة.

2. توطين صناعة الدروع و الدبابات .

3. توطين صناعة الطائرات المسيرة ( الدرون) بكل أنواعها و استخداماتها .

4. توطين الصيانة الكاملة لكل انواع الطائرات المستخدمة حتى مرحلة الصيانة الدرجة الثالثة.

5. صناعة اول طائرة تدريب سودانية تصميماً و تنفيذًا بملكية فكرية سودانية كاملة .

6. توطين صناعة الطائرات المروحية لأغراض التدريب و الاستطلاع و المراقبة و الرش.

7. الدخول في مجال الأقمار الصناعية للأغراض المدنية السلمية.

8. توطين صناعة القوارب و الزوارق الحربية القتالية.

9. توطين صناعة الصواريخ ( طائرات ، راجمات ، موجهة و غير موجهة)

10. تطوير أنظمة الدفاع الجوي و المضادات الارضية .

11. توطين و تطوير صناعة الرادارات و أنظمة المراقبة الجوية و أنظمة توجيه الصواريخ.

12. توطين صناعة ناقلات الجنود المدرعة و غير المدرعة و آليات نقل المعدات و الذخائر .

13. توطين صناعة السيارات الصغيرة و البصات و الشاحنات.

14. توطين صناعة الملبوسات و المهمات العسكرية .

15. توطين صناعة الاثاثات و الاكتفاء الذاتي منها عبر ورش و مصانع المهمات العسكرية.

16. تطوير أسطول الطائرات الحربية بأنواعها و طائرات النقل العسكري مع التوطين الكامل لكل الصيانات الكبرى لها.

17. المساهمة الواسعة لمنظومة الصناعات الدفاعية في توطين صناعة قطع الغيار لمصانع السكر و غيرها.

18. توطين صناعة الآليات و المعدات الزراعية كالتركترات و المحاريث و الحاصدات بأنواعها و غيرها.

19. توطين صناعة الأحذية العسكرية و الأحذية الرياضية و أحذية الأطفال و كافة انواع الأحذية للجنسين (ساريا ، سور ).

20. توطين الصناعات الكهربائية و الإلكترونية التلفاز و الأجهزة المنزلية و الثلاجات و المكيفات و غيرها .

21. المساهمة في الصناعات الجلدية و صناعة الغزل و النسيج و الصناعات الثقيلة و البتروكيماويات عبر مجموعة جياد الصناعية

22. انشاء اول و اكبر مدينة صناعية متكاملة في السودان “جياد”

23. المساهمة في صناعة و تطوير اجهزة و انظمة الاتصالات .

24. إنشاء مراكز بحثية متقدمة تخدم المجالات العسكرية و المدنية و إعداد العلماء و الباحثين عبر ابتعاث عدد مقدر للدراسات العليا في المجالات التقنية الحديثة و مواكبة التطور العالمي ضمن مشروع الألف عالم متخصص الذي ابتدره .

⛔ مجمع صافات للطيران :

يعتبر هذا المشروع الأضخم الذي قام به سعادة الفريق اول مهندس ركن / عبد الرحيم محمد حسين اذ ان المشروع ذو قيمة اقتصادية في المقام الأول لان المشروع وفر على الدولة مبالغ طائلة كانت تصرف في صيانة الطائرات خارج البلاد و بالعملة الأجنبية علاوة على ان هذا الصرح العملاق اصبح من مصادر دخل العملة الأجنبية و ذلك عبر صيانة طائرات الدول المجاور و دول شرق افريقيا.

يقوم مجمع صافات بجميع اعمال الصيانة للطائرات العسكرية و المدنية ابتداء من الصيانة الصغرى و إلى الصيانة الكبري للطائرات و بايدي سودانية خالصة تم تدريبهم و تأهيلهم على اعلى المستويات .

⛔المشاركات في المعارض الدولية:

١- معرض ابوظبي للصناعات الدفاعية باكثر من ١٠٠ منتج صناعة سودانية خالصة كانت المشاركة متوالية لعدد من السنين .

٢- معرض دبي للطيران المشاركة بذخائر الطائرات و المشاركة بالطائرة التدريبية و الطائرة الهليكوبتر المصنعتين في السودان بجانب الدول الكُبرى كانت المشاركة متوالية لعدد من السنين .

٣- المشاركة في معارض اخري خارجية مثل بلاروسيا و الباكستان و غيرها من الدول

هذا جزء قليل من مسيرة الفريق اول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين في تطوير القوات المسلحة السودانية نسبة لحساسية المعلومات العسكرية .

كل هذا العمل الكبير تم بمعاونة قيادات القوات المسلحة السودانية الذين عاصروه و الذين سبقوه فأسهموا معه بفكرهم و جهدهم .

و التحية للجنود المجهولين من ضباط و ضباط صف و جنود هذا الجيش العظيم و كل العاملين في منظومة الصناعات الدفاعية الذين نفذوا و تابعوا معه هذا العمل في جميع مراحله .

كل هذه الانجازات ليست الا جزءً يسيرا لما قدمه سعادة الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين للمؤسسة العسكرية و السودان و كل من عاصروه فيها يعلمون مدى تفانيه و اخلاصه في عمله ، جعله الله في ميزان حسناته .

Magdi Abdelazeez

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