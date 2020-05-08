حالات الأصابة بـ(كورونا) في البلاد تتجاور حاجز الألف





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (181) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى (7) وفيات.

بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 1111 (111‪1) حالة، متضمنة 59) وفاة.

وقالت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي الجمعة، إن الولاية ولاية الخرطوم سجلت 4) وفيات، و فيما سجلت ولاية شمال كردفان (وفاتين)، و حالة وفاة واحدة في ولاية القضارف

وأوضحت أن الحالات الجديدة سجلت في ولايات الخرطوم (140‪) حالة، القضارف (5) حالات، فيما ولاية الجزيرة (6 حالات، الشمالية (حالة واحدة)، جنوب دارفور (11)، غرب دارفور (2)حالة، شمال كردفان (14)، نهر النيل (حالتين)، غرب كردفان (حالة واحدة)، ولاية كسلا(حالة واحدة).

أضافت: فإن إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، الخرطوم 934‪‪) حالة، الجزيرة (45) حالة، القضارف (26) حالة، نهر النيل (7) حالات، غرب كردفان (5) حالات، سنار (20) حالة، فيما سجلت شمال كردفان (38) حالة، شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (16) حالات، وشمال دارفور (4) حالات، غرب دارفور (حالتين)، فيما سجلت ولاية النيل الأبيض (حالتين)، و الشمالية (7) حالات

أما ولايات (وسط دارفور، البحر الأحمر و كسلا) فقد سجلت (حالة واحدة) لكل ولاية، ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (16) ولاية، بدخول ولاية كسلا.

و قالت الوزارة إن الفحص المعملي تم لعدد 234‪

في المعمل الصحي(ستاك)، و كانت 175‪

منها موجبة، للمرة الاولي بنسبةايجابية 74.7٪.

و أكدت أنه تم فحص (36) عينة في معمل معهد النيل الازرق بولاية الحزيرة ضمن خطة التوسع في الفحص المعملي فكانت (6) منهت موجبة للمرة الاولي بنسبة 16.7٪.

ونوهت الوزارة، إلى تماثل (10) حالات للشفاء، منها(9) في ولاية الخرطوم، و حالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (102)، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

وطالبت بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.

وشددت على أهمية تلقي المعلومات الموثوقة من خلال التعميم الصحفي اليومي على موقع وصفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك.

السوداني

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