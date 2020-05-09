مقتل نزيل وإصابة 11 في أحداث شغب بسجن شالا





لقي سجين مصرعه في سجن شالا بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور كما أصيب 11 آخرين بعد قمع الشرطة احتجاجات للنزلاء داخل المعتقل.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية صادر عن رئاسة قوات الشرطة أمس أن الاحتجاجات وقعت داخل سجن “شالا” ظهر الخميس عندما اعترض بعض المحكومين على عدم شمولهم بقائمة العفو في الحق العام.

وأوضح أن النزلاء قاموا بالتجمهر والتظاهر “ومنعوا بالقوة إجراءات الإفراج عن النزلاء بالكشف المعني”.

وأضاف البيان ” تدخلت إدارة السجن وخاطبتهم بمسار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات الا انهم لم ينصاعوا وقامت مجموعة بتسلق السور محاولين الهرب وإحداث حالة من الشغب”.

وتابع “تم إعمال اللوائح والإجراءات القانونية لمواجهة هذه الحالات وتمت السيطرة على الأوضاع باستخدام القدر المناسب من القوة بما يضمن عدم حدوث انفلات وهروب جماعي. أصيب جراء ذلك عدد 11نزيل إصابات متفاوتة وتم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وغادروا بينما توفي نزيل واحد متأثرا بجراحه”.

وتأسف البيان للحادث قبل أن تؤكد عودة الهدوء للسجن والسيطرة على الأوضاع مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء تحقيق موسع حول ملابسات الواقعة.

وأشارت في ذات الوقت الى مواصلة الإجراءات القانونية في انفاذ قرارات الجهات المختصة في الإفراج عن الذين شملهم القرار وفقا للقانون.

صحيفة الجريدة

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