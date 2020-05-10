شبهة فساد في حافز الامراض المزمنة بالتأمين الصحي في الجزيرة





كشفت متابعات الجريدة بودمدني عن شبهة فساد في حافز الأمراض المزمنة والخدمة الطبية بالوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية الكاملين بمشاركة الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية الجزيرة ، وطالبت مصادر مأذونة رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحى بمراجعة الأداء المالي والاداري بالجزيرة .

وقالت ذات المصادر حدث تلاعب في حافز الأمراض المزمنة والخدمة الطبية لشهري يناير وفبراير ٢٠٢٠م بمحلية الكاملين ، حيث وجه مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالكاملين مدير الحسابات مسؤول الاستحقاقات بالمحلية باستلام شيك بقيمة ١٠٦ الف جنيه لعدد ٢٧ شخصا بحسب (الكشف) الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه والذي صدر من رئاسة الصندوق بالولاية الا أن الأخيرة رفضت استلام الشيك دون (كشف الحوافز).

واشارت المصادر لتدخل عدد من الجهات بالولاية بما فيهم المدير التنفيذي للتأمين الصحي لاثناء مدير الحسابات بالكاملين عن رفضه استلام الشيك دون كشف حوافز.

وذكرت في نهاية الأمر تم تسليم الشيك لاحدى المتعاقدات وتصريح كشف مزور (بخط اليد) يختلف تماما عن الكشف الرسمي مع تحويل مدير الحسابات لمتحصل بقسم البطاقة ، وشددت المصادر على ضرورة التفات رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي بالمركز للوقوف على حجم الفساد المالي والاداري بالجزيرة.

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة

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