د. أكرم سخر من د. طارق الهادي ثم بعد أسبوع جاء واعترف بصحة ما قاله الاخير





سخر د. أكرم من د. طارق الهادي ثم بعد أسبوع جاء واعترف بصحة ما قاله د. طارق الهادي ضمناً وهو نفسه ما أشار إليه استشاريون واطباء كثر.

لا يهمني تعريضك له بأنه كان منتدباً من القوات المسلحة ليكون طبيب القصر الرئاسي والبشير او شارون أو ترمب أو كيم سونغ وإنما يهمني مضمون كلامه في شأن وجود خلل في السيستم أدى الى وفيات كثيرة جداً لأسباب لاكرونية وكان يمكن تفاديها خصوصاً انه تحدث في مجاله كإستشاري للطب الحرج ورئيس لدائرة طب الطوارئ بمجلس التخصصات الطبية.

هذه الطريقة المستبدة في التفكير جعلت قبيلة الاطباء واستشاريون وتشكيلات متعددة من الأطباء تصدر بيانات ناقدة وتحج زرافات ووحداناً لمكتب رئيس الوزراء د. حمدوك تطلب منه إما إصلاح وزير الصحة أو إقالته.

هل يعقل يا سيادة الوزير بعد ٥ أشهر من الإعلان عن الكورونا ان لا يكون لديك بروتوكول معلن للتعاطي مع وعلاج الكورونا وتضرب عرض الحائط بكلام الأطباء وحين يفلت منك الأمر تتحدث أمس أنك ستصدر البروتوكول أخيرا؟!! .

تواضع للناس يا د. أكرم فمن تواضع لله رفعه، لكن حكاية ال Self-centered Character

والايغال في العمل السياسي بدلاً عن المهني حيضيعنا ويضيع البلد والشعب المسكين ده وحيضيعك إنت ذاتك.

د. لؤي المستشار

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