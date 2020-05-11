مدير الشرطة سنتعامل بصرامة مع المخالفين في سوق ليبيا





نفذت شرطة ولاية الخرطوم أمس حملة واسعة لاغلاق الاسواق المخالفة لقرار الحظر الصحي ، ووقف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق على عمليات الاغلاق التام لسوق ليبيا بمحلية أمبدة بعد قيام بعض التجار والفريشة بمزاولة عملهم يوم امس.

وقال مدير الشرطة الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور في تصريحات صحفية إن قيام التجار بفتح محالهم التجارية فيه مخالفة واضحة لقرار الحظر الصحي الشامل وموجهات اللجنة العليا لمواجهة كورونا والغرفة المشتركة للطوارئ ومقررات لجنة أمن ولاية الخرطوم.

وشدد على أن كسر الحظر يجهض كل جهود الدولة للحيلولة دون انتشار الوباء في ظل تصاعد الاصابات ، وقطع مدير الشرطة انه سيتم التعامل بصرامة في مواجهة المتفلتين الذين يهددون سلامة المواطنين وسيتم تقديمهم لمحاكم الطوارئ العاجلة وسيتم حجز العربات المخالفة وناشد المواطنين الالتزام بالحظر حتى لاتلجأ الشرطة لاستخدام القانون وطمأن التجار بأن الشرطة ستقوم بتأمين السوق.

من جهته قال المدير التنفيذي لمحلية امبدة رابح أحمد حامد انه عقد اجتماعاً مع تجار سوق ليبيا بحضور لجان المقاومة ووجد تفهما كبيراً من التجار لدواعي قرار قفل السوق والالتزام بموجهات مكافحة كورونا

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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