ما هى المخاطر الصحية على الجسم من كتم العطس؟





كتم العطس يعد من الأمور التي يقوم البعض باتباعها في الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالإحراج مع الآخرين، وثبت علميا أن هذه العادة تشكل خطرا على صحة الكثير من الأشخاص، وهذا ما سنتعرف عليه خلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه، ووفقا لموقع ” medicinenet” و”HEALTHLINE”.

لماذا يفضل البعض كتم العطس؟

يقوم البعض بكتم العطس حتى لا يشعروا بالإحراج أمام الآخرين، وفي حالة الإصابة بنزلات البرد الشديدة يقلل الشخص الذي يكتم العطس نقل العدوى للآخرين.

لماذا يقوم الجسم بالعطس ؟

وتعتبر العطس رد فعل من الجسم للتخلص من أي مخلفات في الجهاز التنفسي كالأتربة.

ما هي المخاطر الصحية لكتم العطس؟

هناك بعض الأضرار التي تلحق علي الشخص عندما يكتم العطس، ومنها:

-فقدان السمع، فعند كتم العطس، فأنت أيضا تضغط على أغشية الجهاز التنفسي، مما يتسبب في مرور الهواء المضغوط عبر ممر صغير في الأذن الوسطي فيتسبب تمزق طبلة الأذن.

– تلف الأوعية الدموية في الأنف، نتيجة للضغط الزائد علي الأوعية الدموية الموجودة في ممرات الأنفية، فيزيد فرص التلف.

– نزيف في المخ، بسبب تمدد الأوعية الدموية الموجودة في المخ نتيجة لكتم الهواء والعطس.

-الإصابة بمشاكل في الحلق كالتمزق ، فالضغط الشديد يتسبب في حدوث تمزق في الجزء الخلفي للحلق، ويتعرض الشخص للشعور بألم شديد وعدم القدرة علي الكلام أو البلع.

-زيادة ضربات القلب، تعد من أضرار كتم العطس، ولهذا السبب يقل فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

اليوم السابع

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