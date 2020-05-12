“آبل” تتخذ قرارا صادما بحق مصانع “آيفون” في الصين





كشفت تقارير صحفية أن شركة “آبل” الأمريكية اتخذت قرارا صادما بحق مصانعها الموجودة في الصين.

وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن “آبل” قررت أن تنقل 20% من إنتاج هواتف “آيفون” من الصين إلى الهند.

وأوضح التقرير أن مسؤولين تنفيذيين من شركة “آبل” التقوا مع مسؤولين حكوميين هنود لاستكشاف إمكانية نقل جزء كبير من إنتاج آبل لأجهزة آيفون من الصين إلى الهند.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات التصنيع بسبب ذلك القرار إلى ما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ورغم أن “آبل” لا تمتلك سوقا كبيرا لهواتفها في الهند، إلا أنها تسعى لأن تجعلها قاعدة تصنيع جديدة، مستفيدة من الأيدي العاملة الرخيصة والماهرة الموجودة في الهند.

ويتوقع المسؤولون الهنود أن تتجاوز صادرات الهواتف المحمولة 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

تنتج بالفعل الهند حاليا عدد من الهواتف الذكية في الهند مثل “آيفون إكس آر”، بالإضافة إلى “آيفون إس إي”، و”آيفون 6 إس”، و”آيفون 7”.

سبوتنيك

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