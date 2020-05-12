الخارجية تشيد بالجاليات السودانية لدورهم لحشد الدعم لتخفيف آثار الكورونا





اشادت وزارة الخارجية بالجاليات السودانية في العديد من الدول لدورهم واسهامهم واطلاقهم مبادرات لحشد الدعم المادي والفني لتخفيف آثار جائحة الكورونا على ابناء السودان بالداخل والخارج، ووصفت وزارة الخارجية في بيان لها هذه المبادرات بأنها تعكس روح الإخاء والترابط بين أبناء الوطن .

وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان وزارة الخارجية:

في بوادر مشرفة، تعكس روح الإخاء والترابط بين أبناء الوطن في مختلف بقاع العالم، وفي سبيل تخفيف الأعباء على المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، ومساندتهم والمساهمة في التصدي لجائحة كورونا، قامت جاليات سودانية وعديد من ذوي الهمم من أبناء السودان البررة بإطلاق مبادراتٍ بناءةٍ لحشد الدعم المالي والفني لتخفيف آثار الجائحة على أبناء السودان بالداخل والخارج.

وتقديرًا منها لهذه المبادرات، تود وزارة الخارجية أن تتقدم بالشكر لأبناء الجاليات السودانية في مصر والدوحة وأديس أبابا ومدريد، الذين تقدموا مشكورين بمساهماتٍ نقديةٍ قيمة. كذلك تبرعت رابطة القانونيين بقطر وسكرتارية الايغاد مشكورتين بـمبالغ معتبرة. وتبرعت الجالية السودانية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بـ ١٠ أجهزة للفحص الحنجري. وتبرعت الجالية السودانية في إسطنبول بمعدات طبية يجري العمل على ايصالها للسودان بالتعاون مع سفارتنا في أنقرة.

وتود وزارة الخارجية أن تعبر عن خالص شكرها لكل من ساهم في تخفيف معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج وذلك عبر إيوائهم، أو إظهار قيم الترابط والتكاتف السودانية الأصيلة في بلدان المهجر، كالجالية السودانية في تركيا، التي قامت بدعم الأسر المتعففة لتخفيف وقع معاناتها الناتجة عن هذه الجائحة.

وتشيد وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة التي تبذلها بعثاتنا في القاهرة وأسوان وعمَّان (الاردن)، والكويت وبانكوك والجزائر وبنغازي، ونيودلهي، في دعم المواطنين العالقين، وتوفير السكن والمأوى لهم في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.

وتؤكد وزارة الخارجية أنها لن تدّخر جهداً في العمل على تخفيف معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج عبر سفاراتها المختلفة، وسوف تظل على تواصلٍ مع كافة الدول الصديقة والمنظمات الدولية لاستجلاب الدعم اللازم للعبور بالبلاد إلي بر الأمان من هذه الجائحة.

سونا

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