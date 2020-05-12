



الجيش السوداني

لنكون عادلين العساكر وقعوا اتفاقية مع احزاب قوى الحرية والتغيير بضغط من الشارع والكل يعلم ذلك عليه هذه إرادة الشارع وتعامل العساكر بمهنية واحترافية كبيرة.

لا تنتظروا العساكر يفضوا الشراكة بينهم وقوى الحرية والتغيير بدون ضغط من الشارع.

إذا الشارع العام اسقط البشير، وواصل الشباب في اعتصام القيادة للضغط على المجلس العسكري في الشراكة في الحكم بدون الإستفراد بالحكم من خلال العساكر، وهذا كلام سليم وكلنا شجعناه بالرغم من معرفتنا من أن تلك الاحزاب ضعيفة الأداء والفكر والتصرف، لكن في النهاية هم من تصدروا المشهد (صدفة ، اتفاق ، خيانة ، شطاره ، فهلوه …الخ).

إذا اراد الشارع العام تغيير حكومة حمدوك لن يحدث ذلك إلا من خلال ثورة شعبية كبيرة ترميهم في مزبلة التاريخ.

لا تلوموا العساكر فهم قاموا بدورهم الوطني بمهنية عالية وهم من يحفظون امن البلاد والعباد حاليا.

#الوعي_مهم

Muhammad Alsir

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