رئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة يكشف لأخبار اليوم الكثير والمثير في حوار الاسرار





نبيل أديب.. عمل اللجنة لا يخضع للاعتراف من أحد وإنما هو قرار يجوز استئنافه للنائب العام

نحتاج ثلاثة أسابيع من العمل المكثف لإعلان نتيجة فض الاعتصام ويتوقف الإعلان على حجم العمل

انا أقدم عمل اللجنة على عملي الخاص وأعضاء اللجنة لا يتقاضون أتعاب عن عملهم

هذا السؤال ( ٠٠٠٠) يجيب عليه التقرير النهائي ولن ندخل في مثل هذا الجدل

نتيجة فض الاعتصام لم تتأخر والوقت الذي استقرغته يتناسب مع حجم العمل

لا اسمي هؤلاء (٠٠٠٠) خبراء ويجب أن نحافظ علي على سرية التحقيق

الوثيقة الدستورية تنص علي لجنة تحقيق وطنية وليست دولية

كشف رئيس لجنة فض الاعتصام لأخبار اليوم عن موعد إعلان نتيجة فض الاعتصام وقال انها ستعلن بعد ثلاث أسابيع من العمل المكثف ويتوقف الإعلان على حجم العمل وقال نبيل أديب في هذا الحوار الذي أجرته معه أخبار اليوم انه يقدم عمل اللجنة على عمله الخاص مبينا ان أعضاء اللجنة لا يتقاضون أتعاب علي هذا العمل وأوضح أن نتيجة فض الاعتصام لم تتأخر والوقت الذي استغرقته يتناسب مع حجم العمل وذكر أن الوثيقة الدستورية تنص علي لجنة تحقيق وطنية وليست دوليه وذكر أن التقرير النهائي سيقدم لرئيس الوزراء باعتباره السلطة المشكلة والنائب العام لأنه سيتضمن اتهامات جنائية والنائب العام هو الذي يملك سلطة تحويلها إلى المحكمة وقال إن عدد الضحايا سيجيب عليها التقرير النهائي.. إلي نص الحوار :

أجرته / لينا هاشم

أشرت في تصريح سابق لك أن إعلان نتيجة التحقيق في فض الاعتصام بعد أسبوعين بعد رفع الحظر.. هل هذا موعد قاطع ام انه قابل للتمديد؟

لقد ذكرت إننا نحتاج لثلاث أسابيع من العمل المكثف بعد العودة إلى العمل وهذا توقع مبني على حجم العمل الذي يتوجب على اللجنة القيام به

البعض يردد أن للجنة مصلحة في تأخير النتيجة من أجل فوائد مادية وغيرها ما تعليقكم ؟

أعضاء اللجنة لا يتقاضون أتعاب عن عملهم في اللجنة وبالتالي فلا يمكن ان يكون هنالك أساس لهذا الحديث

سبق وأن أشرت انك تعمل في هذا الجانب دون مقابل هل يعتبر هذا هو السبب المباشر في تأخير النتيجة حتى اليوم؟

لا،، فالسؤال أصلا مبني على واقعة غير صحيحة لان النتيجة في الأساس لم تتأخر ولكن الزمن الذي استغرقه العمل حتى ألان يتناسب مع حجم العمل الذي تم أداءه

هنالك جدل دائر حول جمعكم بين رئاسة لجنة التحقيق ومزاولة عملكم في مهنة المحاماة دون التفرغ الذي تحتاجه القضية.. ما رأيكم؟

أنا أقدم عمل اللجنة على عملي الخاص كلما تطلب الأمر مفاضلة

نتائج التحقيق هل سيتم تمليكها للعامة ام للمحكمة؟

سيقدم التقرير النهائي للسيد رئيس الوزراء باعتباره السلطة المشكلة و للنائب العام لأنه سيتضمن اتهامات جنائية وهو أي النائب العام الذي يملك سلطة تحويلها للمحكمة

كم عدد ضحايا فض الاعتصام وهل العدد في ازدياد ممن كانوا بالمستشفيات ؟

هذا السؤال سيجيب عليه التقرير النهائي

البعض يري أن لجنتكم حتى الآن لم تتوصل الي إعداد الضحايا بدقة لذلك يصعب عليها التوصل إلى نتائج نهائية؟

لن ندخل في مثل هذا الجدل

يري خبراء قانونيين أن التكتم والسرية الذين تحيط بهما لجنة التحقيق تثير شكوكا حولها؟

لا يمكنني ان اسم هؤلاء بأنهم خبراء لان اي شخص يتمتع بمعلومات معقولة عن عمل لجان التحقيق الجنائية يعلم انه يجب عليها ان تحافظ على سرية التحقيق

هل تتوقعون المطالبة بلجنة تحقيق دولية؟

الوثيقة الدستورية تنص على لجنة تحقيق وطنية مستقلة

هل تتوقعون عدم الاعتراف بالنتائج التي تخرج بها اللجنة؟

عمل اللجنة لا يخضع لاعتراف من احد وإنما هو قرار يجوز استئنافه للسيد النائب العام

ما هو الرأي القانوني في لجنة إزالة التفكيك والتمكين؟

اللجنة مشكلة وتعمل بموجب قانون

احتج قانونيين على الطريقة التي تتم بها المصادرة ويرون أن بعضها يعتبر ملكية خاصة؟

هنالك نقاش دائر حول هذا الأمر وهي مسالة خارج نطاق هذا التحقيق الصحفي

أجرته / لينا هاشم

أخبار اليوم

شارك الموضوع :





