مليونية إزالة القراي ومفاجآت





نبارك للشعب السودان نجاح طوفان حملة #إزالة_القراي ووصولها (Trend) عالمي في أسبوع حيث وصل الهاشتاق بحسب موقع (Awario) إلى 2,700,000 مليونين وسبعمائة ألف حتى لحظة كتابة هذا المقال مكتسحاً جميع مواقع التواصل الإجتماعي ووصل أضعاف أعداد الحملة التي تدعم أفكار القراي .

وقد تفاعل عدد كبير من الشعب مع الحملة التي أصبحت عَصيّة على التسييس وجميعهم مطلبهم واحد هو #إزالة_القراي

قال الدكتور حسن الهواري عن الحملة ( *القراي أسرَع في تغيير المناهج وحذف القرآن منها وأدخل مايريد من مفاهيم*) وقال ( *أنا من الذين يطالبون بإقالة القراي*) وقال( *الذين يطالبون بإقالة القراي عددهم كبير جداً وصل الآلاف*) .

وتفاعل الناشط الإعلامي (أبو رهف) و (لؤي محترم) وغيرهم مع قضية الحملة

وقد بلغني من مصدر خاص أن من أسباب تقديم الدكتور (محمد الأصم) لاستقالته إصرار عدد من قيادات قوى التغيير على تعيين القراي في المناهج وقال:

( *إن تعيين القراي في المناهج يفسد ماقامت عليه الثورة*)

وقد تفاعل كذلك مع الحملة القيادي ب(الجبهة الثورية) .

(جبريل ابراهيم) ورفض عبر حسابه الرسمي محاولة القراي نزع القرآن من المناهج فكتب: (‏‎ *العلم في الصغر كالنقش في الحجر القرآن الذي تعلمناه في الصغر هو الباقي و الذين يحفظون القران في الصغر هم الأبرع في اللغة و الأدب و كثير من العلوم في العالم الحديث يعلمون الطفل و هو دون العاشرة عددا من اللغات فما الذي يمنعه من تعلم القران؟ إمكانيات الطفل أكبر مما يظنون*)

ولم يعد الإهتمام قاصراً على السودانيين فقط بل أصبحت #إزالة_القراي قضية تفاعل معها عدد من الكتاب الخليجيين والعرب عبر صفحاتهم الرسمية نذكر على سبيل المثال (يوسف سمرين) و(سليمان قنودة) و(عبد الله الملا) و(الكاظمي) وغيرهم

ومما قاله الملا (‏إذا صح ما ينقل عن مطالبة العلمانيين في ‎#السودان بإلغاء تدريس القرآن وتغيير المناهج هو إجراء من إجراءات سلخ المجتمع من هويته الإسلامية وسبق أن حذرت من ركوب العلمانيين للثورة وأنهم سينشغلون بالانتقام من كل ما يتعلق بالإسلام، ولا يمكن أن يسمح بذلك الشعب المحافظ ‎#إزالة_القراي ‎#قحت).

وقال الكاظمي ( *ياقوم إن الإستعمار الذي تزهق فيه المهج يسبقه استعمار تقتل فيه المناهج*)

ولا تزال الحملة الشعبية مستمرة وهدفها واحد هو #إزالة_القراي من إدارة المركز القومي للمناهج

#إزالة_القراي

فيسبوك

شارك الموضوع :





