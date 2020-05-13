الشؤون الدينية: حادثة خلوة التيجاني وقعت نتيجة نزاع حول (بئر مياه)





أماطت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اللثام عن أحداث خلوة الشيخ عبد الرحمن بشير التيجاني بمنطقة عد بابكر شرق النيل وأوضحت الوزارة ان الاحداث وقعت بسبب تصاعد النزاع حول ادارة بئر مياه بالمنطقة بين ادارة الخلوة واهالي الحي مما ادى لمقتل شخص واصابة اخرين وتداول ناشطون اتهامات للجان المقاومة بالهجوم على الخلوة بينما حذر آخرين من محاولات شيطنة لجان المقاومة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس ان الحادثة ليست لها أي علاقة بالتعدي علي الحريات الدينية او عدم احترام حرية التعبد والاعتقاد او لديها خلفيات ومسببات ذات طابع او خلاف ذو طبيعة سياسية وقطعت بأن النزاع حول مورد مياه ( بئر) وهو نزاع قديم متجدد وأعلن القبض علي الجناة وفتح بلاغات ضدهم .

وشددت الوزارة علي ضرورة ان تمضي القضية في مسارها القانوني ومحاسبة كل المتورطين والمتسببين في الحادث .

وأعتبرتان هذه الحادثة المؤسفة القت الضوء على بعض الجوانب المتصلة باداراة بعض المرافق التنموية التي يحتاجها الانسان والتي تحتاج للتوصل لتفاهمات مقبولة ومرضية . للمجتمعات المحلية وتجنب استخدام اي سلوك مخالف للقانون او يجنح للعنف لحل المنازعات .

ونوهت الوزارة إلى ضرورة ان يربأ كل المتعاطين للقضية عن اثارة الفتن والتدخل بلا علم .

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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